Lula e Camila Jara visitam Pantanal para monitorar ações contra incêndios

Divulgação

O presidente Lula e a deputada federal Camila Jara (PT/MS) visitarão o Pantanal no próximo dia 31 de julho para acompanhar as iniciativas de combate aos incêndios que atingem a região há mais de 100 dias. A agenda acontecerá na Brigada Pronto Emprego, em Corumbá, cidade a 430 km de Campo Grande.



Durante a visita, o presidente também anunciará novos investimentos do Ministério da Educação.



A agenda reforça o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento e a proteção do bioma.



"Estaremos no Pantanal ao lado do presidente Lula para reafirmar nosso compromisso com a defesa desse bioma de extrema importância e com as comunidades que nele vivem e resistem. A visita de Lula levará esperança às famílias do Pantanal, uma ação fundamental para garantir que ninguém fique para trás", destaca a deputada Camila Jara.



Na semana passada, Medida Provisória liberou crédito extraordinário no valor de R$ 137,6 milhões em favor dos ministérios da Justiça e Segurança Pública, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Defesa para atender ações emergenciais no combate aos incêndios, além da crítica escassez hídrica que afeta a região.



A frente de batalha contra o fogo na região do Pantanal conta com 700 profissionais do Governo Federal. Um trabalho que, este ano, começou antes do habitual, com a contratação recorde de brigadistas pelo Ibama no Mato Grosso do Sul.



SERVIÇO



Lula em MS

Data 31//07/24

Horário: 10h

Local: Brigada Pronto Emprego, em Corumbá.