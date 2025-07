Lula recebe prefeito de Corumbá e destrava U$ 9,1 milhões para evitar perdas de água

Prefeito Eduardo Campos, de Ponta Porã; Lula e Gabriel Alves, prefeito de Corumbá / (Foto: Divulgação/MPO)

O município de Corumbá poderá contar com 9 milhões e 100 mil dólares (cerca de R$ 49 milhões a preço do dólar de hoje, dia 03) dos recursos do Focem (Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul), para projetos de modernização da rede de distribuição de água, implantação de sistema de tratamento de resíduos da estação de água e ações de conscientização sobre o uso racional da água.

Os recursos foram garantidos diretamente pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva, em audiência oficial com o prefeito Gabriel Alves (PSB). O encontro foi em Buenos Aires, Argentina, durante a 66ª Cúpula do Mercosul, na quarta-feira, dia 2 de julho.

A liberação dos recursos ocorre após mais de uma década sem novos projetos brasileiros aprovados pelo fundo. Em Corumbá, a previsão é realizar a redução nos níveis de perdas de água, por meio de projeto executado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul.

O orçamento total chega a US$ 12,4 milhões, sendo US$ 9,1 milhões alocados via Focem. Além de combater o desperdício hídrico, o projeto pretende melhorar a saúde pública e garantir abastecimento contínuo à população, com impactos positivos na prevenção de doenças relacionadas à água contaminada, como cólera e febre tifoide. Também há expectativa de fortalecimento da cooperação hídrica entre países da região.

“Os recursos serão destinados a obras de saneamento e redução de perdas de água um avanço histórico para a infraestrutura e a qualidade de vida da nossa cidade. Seguimos firmes na construção de uma Corumbá mais estruturada, digna e preparada para o futuro”, comemorou o prefeito de Corumbá, Gabriel Alves.

Durante cerimônia na Residência Oficial do Brasil em Buenos Aires, Lula destacou a importância da integração regional e o papel estratégico das obras. Mais tarde, na Embaixada do Brasil, foram assinados os convênios de financiamento com a presença dos prefeitos, do embaixador Antônio Simões e do diretor da Secretaria do Mercosul, Jimmy Voss.

As iniciativas fazem parte das Rotas de Integração Sul-Americana (ou Rota Bioceânica), articuladas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento do Governo Federal (MPO), com foco no desenvolvimento de áreas estratégicas de ligação com os vizinhos sul-americanos.