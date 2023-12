Mãe e filha são atropeladas em Corumbá

Divulgação

Uma mulher de 31 anos e a filha, que estava em um carrinho de bebê, foram atropeladas por caminhão de coleta de lixo, na manhã desta terça-feira, 12 de dezembro.

O acidente foi na rua Manoel Cavassa, área portuária de Corumbá, em frente ao Instituto Moinho Cultural.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos. Ambas apresentavam escoriações e foram encaminhadas ao pronto-socorro, permanecendo em observação.

O condutor do caminhão também foi levado à unidade de saúde, pois apresentava muito nervosismo devido ao fato.

A gerência da Unipav informou que presta assistência à mãe e filha e ao motorista. As circunstâncias do acidente são apuradas.