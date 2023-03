Mãe e filha se salvam de acidente na BR-262, em Corumbá

Acidente destruiu os dois carros / Diário Corumbaense

Mulher de 48 anos, e sua filha de 24 anos, se salvaram de um acidente envolvendo uma caminhonete S-10 e uma picape Fiat Toro, na tarde dessa quarta-feira (15). O acidente ocorreu próximo ao posto fiscal Lampião Aceso, na BR-262, em Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, uma das vítimas estava com uma fratura em um dos dedos e foi encaminhada ao pronto-socorro por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou apoio aos militares.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas. As duas mulheres que estavam na Toro, sofreram ferimentos leves e se queixavam apenas de dores na região do tórax e na lombar.

O condutor da caminhonete S-10, nada sofreu e não precisou de atendimento médico.

Os dois veículos ficaram bastante danificados com o impacto do acidente.