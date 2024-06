Mais 25 fetos de lhama são apreendidos em Corumbá

A Receita Federal, em operação conjunta com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Polícia Militar do estado de Mato Grosso do Sul (PM/MS), apreendeu cerca de duas toneladas de mercadorias irregulares, incluindo roupas, alimentos e 25 fetos de lhama empalhados, no Posto de Fiscalização Lampião Aceso, no dia 18 de junho.

Durante a operação, os agentes fiscalizaram um ônibus clandestino com destino a São Paulo, no Posto Esdras. Nele estava um boliviano de 21 anos, que havia engolido cerca de 80 cápsulas de cocaína.

Questionado, ele declarou que havia ingerido as cápsulas em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e que levaria a droga para São Paulo, onde receberia cerca de R$ 1.500,00 pelo transporte.

Com relação às lhamas, trata-se da terceira apreensão este ano, a segunda apenas neste mês. Ao ser questionado, o proprietário informou que levaria as lhamas para São Paulo, onde as venderia por R$ 500,00 cada uma.

Conforme investigações prévias, as lhamas empalhadas são na realidade vítimas de abortos planejados em sequencia realizados com o objetivo de comercializá-las.

Em relação às mercadorias apreendidas, a ação é uma resposta ao fluxo irregular de mercadorias que ingressam no País, que geram danos tanto ao comércio legal, como à sociedade em geral, uma vez que escapam do controle de procedência.

Preocupação semelhante paira em relação aos alimentos apreendidos, uma vez que não se pode garantir sua regularidade fitossanitária. Tanto a mercadoria quanto os alimentos seriam revendidos em São Paulo.

Essa operação reforça o compromisso da Receita Federal em combater o comércio irregular de mercadorias e proteger a saúde pública, e reflete o êxito do trabalho conjunto das instituições públicas na área de fronteira.