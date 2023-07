Mais de 400 atletas participaram da 2ª Etapa Circuito de Corrida de Rua em Corumbá

Atletas da corrida / Renê Marcio Carneiro/PMC

Cerca de 430 atletas participaram da 2ª Etapa Circuito Funec de Corrida Rua 2023, realizada no domingo, 30 de julho, em Corumbá. A largada foi às 07h30, na R: Silva Jardim com a Cabral.

O Presidente da Funec, Marcelo Araujo ressaltou o sucesso do evento “a corrida já se tornou uma tradição no calendário da cidade, aguardada tanto pelos moradores locais quanto pelos corredores do Estado.

Nesta etapa, as inscrições se esgotaram rapidamente, e o evento foi um sucesso em termos de organização, foi disponibilizado balizamento adequado, abastecimento de água e frutas, além da eficiência nos resultados, tudo isso com o objetivo de proporcionar a melhor experiência possível para todos os participantes.”

Participou do evento na modalidade 3km o Prefeito Marcelo Iunes, acompanhado da 1ª dama, e Secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, o Secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal e o Secretário de Municipal de Gestão e Planejamento, Eduardo Iunes.

Confira a relação dos primeiros colocados:

Feminino 10km

ROSINHA CONCEICAO - 46:27

ROBERTA DE LIMA MEDINA -47:14

JEICE MARTINS NUNES DE FREITAS 47:37

Masculino 10km

LEONARDO MORAES DA SILVA MESSIAS - 33:21

VILMAR ROBERTO DIAS - 33:24

ANDRE RODRIGUES - 35:13

Feminino 5km

ILSEANNY DA SILVA MAGALHAES - 22:19

ANNY CAROLINE S. FUNES DE ARRUDA - 24:48

VALESKA VALEJO DA SILVA - 25:21

Masculino 5km

MAICON DIEFERSON GOMES - 16:22

EVERTON DE BRITTO POLICARPI - 16:31

MATHEUS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA - 17:53

Feminino 3km

BIANCA MORRONE DE SOUZA - 14:02

ELZA MARIA DE MORAES TAQUES - 14:35

KAREN NADJA - 14:56

Masculino 3km

ELIAS GONCALVES DA SILVA - 09:52

LUIZ OTAVIO DA ROSA MENDOZA - 10:36

EDER VAZ RODRIGUES - 10:47