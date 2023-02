Mais de 6 mil foliões desfilam nos blocos oficiais de Corumbá

Carnaval de Corumbá atrai milhares de pessoas / Gisele Ribeiro/PMC

Mais de 6 mil foliões desfilaram na Passarela do Samba entre a noite desse sábado (18), e a madrugada deste domingo (20), em Corumbá. O desfile dos 11 blocos filiados à Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (LIBLOCC) atraiu milhares de pessoas.

O grande público, nas arquibancadas, acompanhou a festa aberta pela apresentação da Corte de Momo.

Blocos

Primeiro a desfilar, o bloco ‘Os Intocáveis’ levou para a Avenida o enredo “Os Peladeiros”. Fundada em 1994, a agremiação homenageou a cultura do povo corumbaense que respira o futebol nos tradicionais campos de pelada da região pantaneira em seu momento de lazer.

“Dona Luísa Martins. A CRIPAM Agradece!!” foi o enredo do ‘Flor de Abacate’. Segundo a desfilar neste sábado, mostrou o trabalho social da empresária, que à frente da CRIPAM e CAIJI desenvolve papel importante para a comunidade carente corumbaense.

O ‘Praia, Bola e Cerveja’ cantou a trajetória do empresário William Duarte. O enredo “O Bloco do William é Só Emoção” contou na Passarela do Samba a trajetória do empresário “nascido no Portal do Pantanal” que a paixão pela escrita o tornou educador e hoje “é um vendedor de emoções”, como diz a letra do samba da agremiação.

Com 550 componentes, o ‘Afro Samba Reggae’ trouxe a alegria dos palhaços para a General Rondon e lembrou que na Idade Média, os palhaços tinham a função de bobos da Corte e atualmente são responsáveis por levar o sorriso para as crianças.

Quinto a entrar na Passarela do Samba, o bloco ‘Bola Preta’ teve “Corumbá e Seus Encantos” como enredo. No desfile mostrou pontos turísticos e históricos da Cidade Branca e relembrou o “passado glorioso do comércio”, quando o município tinha “o terceiro maior porto fluvial da América Latina”.

“A Vida é Arte, a Arte é Vida 18 Anos. Viva o Moinho Cultural” foi o tema do desfile da ‘Águia da Vila’. Nesta homenagem a agremiação exaltou a maioridade do Moinho cantando: “nasceu a arte em frente ao Pantanal, tem sinfonia no Moinho Cultural. Ver o sorriso das crianças, só felicidade. Transformando vidas na cidade”.

Atual campeão, o bloco ‘Oliveira Somos Nós’ desfilou com 800 componentes defendendo o enredo “A Alegria da Criança é pegar Bala e Bombom No dia de Cosme e Damião”. A agremiação lembrou a festa tradicional em Corumbá em que devotos dos distribuem doces para as crianças, que tomam as ruas da cidade.

O ‘Vitória Régia’ homenageou a empresária Simone Panovitch, defensora da causa animal e devota de São Francisco de Assis. O enredo do bloco foi “Simone Panovitch em Defesa dos Animais” e contou também que ela mantém projeto de distribuição de mudas de árvores nativas para a população.

Antepenúltimo a se apresentar na Avenida, o ‘Arthur Marinho’ defendeu o enredo “Professor Hesley Santana: o menino de fé, da cidadania, da educação e da folia”. Seus 700 integrantes cantaram forte um dos refrões do samba: “Professor Hesley Santana sua história é de luta garra e devoção”.

“Cacilda - A Lenda da Negritude do Coração do Pantanal” foi o tema do bloco ‘Nação Zumbi’. Seus 1.000 componentes contaram na General Rondon a história da lendária mãe de santo de Corumbá, cuja fama rompeu os limites geográficos corumbaenses. Trecho do samba-enredo dizia: “Rufa atabaque, toca tambor (Cacilda!). Nação Zumbi é chão de terreiro (na Ginga). O canto da gente é o canto negro (na gira!). A crença é caridade e amor”.

O ‘Clube dos Sem’, vice-campeão em 2022, encerrou o desfile dos blocos oficiais de Corumbá. Os 700 foliões cantaram o enredo “Clube dos Sem no Pantanal”.

O 'Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’ é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Secretaria Municipal de Governo, e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS). O apoio cultural é da Ala Telecom.