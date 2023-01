Manifestantes fecham estradas na Bolívia fronteira com Corumbá

El Deber

Manifestantes bolivianos fecharam ao menos quatro rodovias na cidade de Santa Cruz de la Sierra, distante cerca de 650 km da fronteira com Corumbá. Eles pedem a libertação do governador Luis Fernando Camacho.

Conforme o Diário Corumbaense, o protesto conta com o apoio dos caminhoneiros e impede a saída de produtos e insumos para o resto do país. Dois pontos de bloqueio são registrados na estrada Bioceânica, que liga a Bolívia ao Brasil.

De acordo com o vice-governador da província de Chiquitos, Alejandro Quezada, na Bioceânica, o ponto de bloqueio está concentrado no setor Roboré, que fica pouco mais de 300 km de Corumbá e outro no setor conhecido como Punta Carretera, próximo à cidade de Puerto Suárez.

O jornal El Deber diz que o governo, por meio do vice-ministro de Comércio Exterior, Benjamín Blanco, afirmou ontem que "não há reclamações dos operadores" que se encarregam de viabilizar as exportações que saem pela região. Santa Cruz faz fronteira com Brasil, Paraguai e Argentina.

Mas na zona leste, autoridades, civis e moradores da Chiquitania fizeram um bloqueio na estrada para Beni, na altura de Pailón. Alejandro Quezada e outras autoridades anunciaram a radicalização da pressão contra o "abuso do governo". Quezada afirmou que os bloqueios continuarão até que Camacho seja solto. "Com a prisão do nosso governador, vamos continuar apoiando todas as medidas de pressão", afirmou.

Ao sul, na via dupla para La Guardia, no quilômetro 13, alunos e professores da Universidade Autônoma Gabriel René Moreno reforçaram um ponto de bloqueio. A rota conecta com os departamentos de Tarija, Chuquisaca e Cochabamba, além dos acessos à Argentina e ao Paraguai.

Na rota Santa Cruz-Cochabamba, no município de San Carlos, os moradores do Norte Integrado instalaram outro ponto de bloqueio e não há trânsito.

“O transporte pesado está paralisado. É verdade que o transporte urbano está funcionando dentro do departamento, mas as estradas estão bloqueadas e nós trabalhamos nas estradas, não na área urbana", afirmou o presidente da Coordenadoria de Transportes Pesados de Santa Cruz, Juan Yujra, que garantiu que o reitor apoia as medidas de pressão que vigoram desde 30 de dezembro de 2022.

Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Pesado de Santa Cruz, o sistema de transporte departamental envolve mais de 20.000 transportadores que operam em nível provincial, regional, nacional e internacional.

Na fronteira da Bolívia com Corumbá, o tráfego na linha internacional é normal nesta terça-feira (3).