Mantido há 25 anos, Oficina de Dança do Pantanal tem 510 alunos inscritos

A Oficina de Dança do Pantanal chega aos 25 anos de criação como um importante polo de desenvolvimento educacional e cultural de Corumbá.

Criada e mantida pela Prefeitura, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, a Oficina de Dança do Pantanal conta, atualmente, com 510 alunos distribuídos em 18 turmas. As aulas acontecem nos períodos matutino, vespertino e noturno. Além das crianças e adolescentes, há o grupo das Mães com o projeto ‘Como Nossos Filhos’.

Representando o prefeito Marcelo Iunes, o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, acompanhou as atividades realizadas pela instituição na noite de terça-feira (2).“A Oficina de Dança desenvolve um importante papel social em Corumbá. Ela democratiza o acesso à cultura e à arte, proporcionando a crianças e jovens a oportunidade de aprender e se expressar através da dança”, disse o secretário de Governo.

O Projeto social e artístico, a Oficina de Dança do Pantanal foi criada em 26 de fevereiro de 1999. Passados 25 anos, o projeto é uma realidade e tem fomentado a cultura corumbaense pela arte do movimento. A sede da Oficina de Dança fica na esquina da rua Antônio João com a avenida General Rondon.