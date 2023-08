Marcha para Jesus acontece dia 19 de setembro em Corumbá

A Marcha para Jesus vai ser realizada no dia 19 de setembro, em Corumbá, com show nacional da banda de música cristã “Trazendo a Arca”. Com o tema “Deixai vir a mim os pequeninos”, em alusão à mensagem de Jesus Cristo em relação às crianças, a Marcha vai abordar a violência contra crianças e adolescentes, situação que aflige a sociedade como um todo.

“Nossa gestão tem sempre apoiado a Marcha para Jesus. É um evento cristão, que faz parte do calendário de atividades artísticas e culturais do nosso município”, disse o prefeito Marcelo Iunes após conhecer a programação da celebração, apresentada a ele pelo presidente do Conselho Regional dos Ministros Evangélicos (COREME), pastor André Campos. O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, acompanhou a reunião.

“É muito importante o apoio que o prefeito Marcelo Iunes tem dado a este grande evento. Lei Municipal incluiu a Marcha para Jesus no Calendário Oficial de Corumbá, que é a maior manifestação de fé dos cristãos na cidade, em que percorremos as principais ruas celebrando o nome de Jesus e declarando a nossa fé”, disse o presidente do COREME.

A Marcha para Jesus será na terça-feira, 19 de setembro, com concentração na Esplanada da Nob e caminhada até a praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon, onde será realizado o show da banda “Trazendo a Arca”.