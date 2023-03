Maria Alice canta Paulo Simões no Porto Geral com entrada gratuita

Maria Alice canta em Corumbá / Divulgação

Corumbá recebe neste domingo (5), o espetáculo “Maria Alice Canta Paulo Simões”. Com um repertório consagrado, o show conta com canções selecionadas a dedo pela cantora, todas de autoria de Simões com os parceiros Almir Sater, Guilherme Rondon, Celito Espíndola e Antônio Porto. A apresentação será às 19 horas no Porto Geral, com entrada gratuita.

Além de Corumbá, Dourados e Bonito também vão receber a apresentação.

“Além do show que vamos levar a Corumbá, Dourados e Bonito, as três cidades vão receber também nos mesmos dias dos shows a palestra ‘A realidade de Mato Grosso do Sul e a sua produção musical: uma trajetória histórica’", diz a cantora.

Ela também fala da equipe. "Eu e os artistas e produtores culturais Andréa Freire, Gabriel de Andrade e Pedro Ortale vamos falar sobre experiências que temos na produção técnica de espetáculos no nosso estado. Além disso, vamos abordar os desafios e os novos caminhos para se produzir cultura no novo contexto que estamos vivendo. Tema interessantíssimo. A entrada é franca, todos são bem-vindos”, convida a cantora.

O show e a palestra fazem parte das atividades gratuitas do Projeto Maria Alice Canta Paulo Simões. O Projeto é incentivado pelo fundo de investimentos culturais da Fundação de Cultura de MS e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conta também com o apoio da Prefeitura de Corumbá, Prefeitura de Bonito e da Universidade Federal da Grande Dourados.

Paulo Simões

"Paulo Simões acaba de completar 70 anos! Estamos no momento perfeito para celebrar sua obra que é absolutamente inestimável para a cultura sul-mato-grossense e para a música brasileira. A festa é dele, mas somos todos nós que ganhamos o presente de ter entre nós um poeta, músico e artista dessa grandeza”, afirma Maria Alice.

“Há dois anos, eu decidi que o meu novo disco seria inteiro dedicado ao Simões. O trabalho gerou este show especial preparado com o carinho e a reverência que o compositor merece”, conta a cantora.

Maria Alice canta Paulo Simões, lançado pela editora 3 Sons, é o terceiro álbum solo da cantora carioca-cearense, radicada em Campo Grande (MS) desde os anos 1980. Para chegar às 12 faixas do repertório do disco e do show que vai ser apresentado na Capital, Maria Alice fez uma lista geral de 50 canções do compositor. Entre os critérios que utilizou para escolha foi enumerar as músicas que já admirava e as composições menos gravadas.