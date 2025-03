Divulgação-Marinha

A Marinha do Brasil (MB) publicou seis editais de concurso público com vagas de nível superior, destinadas a Oficial de Carreira. As inscrições estarão abertas de 30 de abril a 14 de maio de 2025, com uma taxa de R$ 140,00.

O candidato aprovado em todas as fases e classificado dentro do número de vagas ingressa na MB como guarda-marinha. Durante o Curso de Formação, os alunos recebem uma remuneração inicial de R$ 9.070,60, uniforme, alimentação e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a conclusão do curso, os formandos são promovidos ao posto de primeiro-tenente, com remuneração de R$ 10.306,25.

Os editais contemplam diferentes Quadros de Oficiais da MB, nas áreas de Medicina, Odontologia, Saúde e Apoio à Saúde, Técnica, Engenharia e Capelania.

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) é realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro (RJ). Com duração aproximada de 31 semanas, a formação prepara o aluno para exercer cargos e funções em organizações militares da Marinha, situadas em diversas localidades do País, segundo as suas qualificações e necessidades do serviço.

Para se inscrever e concorrer à maioria das vagas, é necessário atender aos requisitos específicos, como ser brasileiro nato, ter no mínimo 18 anos e menos de 35 anos até o dia 30 de junho de 2026. Além disso, os candidatos devem ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso superior (Bacharelado ou Licenciatura) e estar registrados no órgão fiscalizador da profissão à qual concorrem, exceto para a área do Direito.

Alguns requisitos para o Quadro de Capelães Navais são diferentes. Pastores da Igreja Batista que desejam ingressar na Força Naval, além de ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso de formação teológica de nível universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião, devem ter entre 30 e 40 anos de idade. É necessário também possuir, pelo menos, três anos no exercício de atividades pastorais e apresentar uma declaração de consentimento expresso da autoridade eclesiástica a qual estão subordinados, para então se inscrever no concurso público e prestar assistência religiosa, espiritual e moral.

As vagas ofertadas para o Quadro de Médicos do Corpo de Saúde da Marinha são de âmbito nacional e regional. O candidato que desejar concorrer em âmbito regional deve possuir, obrigatoriamente, até a data da matrícula do CFO, o certificado de conclusão do curso de Residência Médica em serviço credenciado pelo Ministério da Educação ou o Título de Especialista reconhecido pela Sociedade de especialidade médica pertinente, na área em que está inscrito no concurso. Esse candidato deverá ingressar na MB como especialista, não estando previsto, na sua carreira militar, a realização obrigatória de cursos de pós-graduação (Lato Sensu) para fim de obtenção do título de especialista.

Etapas do concurso

A primeira etapa é constituída por uma Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais e Redação. O edital ressalta que a prova, com duração total de 4 horas, é de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos às vagas de Direito e Engenharia participarão de uma segunda fase, na qual será aplicada uma Prova Discursiva de Conhecimentos Profissionais. Os candidatos à Engenharia também farão um exame de Tradução de Texto.

Os aprovados na fase inicial serão convocados para as etapas complementares, que incluem desde a verificação de dados biográficos e de documentos até a realização da inspeção de saúde, avaliação psicológica e do Teste de Aptidão Física. Nessa fase também ocorre a prova de títulos. A preparação física e o conhecimento sobre os títulos exigidos podem ser decisivos para a classificação dos candidatos.

Teste de aptidão física

O TAF, de caráter eliminatório, tem como propósito aferir se a aptidão física do candidato preenche os padrões físicos exigidos para a carreira da MB. Para os Quadros do Corpo de Saúde, Corpo de Engenheiros e Quadro Técnico, o teste será realizado da seguinte forma: 25 metros de natação em 50 segundos para homens e 60 segundos para mulheres; e 2.400 metros de corrida em até 16 minutos para homens e 17 para mulheres. Para Capelães Navais, a natação é de 25 metros em 60 segundos para o sexo masculino e 90 segundos para o sexo feminino, e a corrida, 2.400 metros em 17 minutos para homens e 18 minutos e 30 segundos para mulheres.

