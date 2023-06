Marinha abre inquérito após desaparecimento de homem no Rio Paraguai

Após Silvio Alessandro dos Santos Sampaio, de 43 anos, desaparecer ao pular no Rio Paraguai na madrugada deste sábado, 24, o Comando do 6º Distrito Naval, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, abriu um inquérito sob o incidente. As informações são do Dourados News.

Sílvio estava em uma embarcação que segui para a região do Paiaguás e iria prestar serviço em uma fazenda, e estava acompanhado de seu tio.

Segundo o parente, seu sobrinho estava embriagado, e que durante a noite foi acordado por Silvio, que pediu um remédio e disse que queria voltar para a cidade, afirmando que pularia no rio logo em seguida.

O tio então voltou a dormir, porém, ao acordar, percebeu que o sobrinho não estava mais na embarcação.

Após buscas do Corpo de Bombeiros, o Comando do 6º Distrito Naval abriu inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades no incidente.

Além disso, foi emitido Aviso aos Navegantes pelo Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste, alertando do desaparecimento e solicitando assistência de todas as embarcações que passarem pela região da Ilha do Tagiloma.

Moradores ribeirinhos também foram informados sobre o caso.