Marinha faz resgate urgente de gestante em Corumbá

Um helicóptero da Marinha do Brasil realizou na tarde de ontem (20), o atendimento a uma gestante de 14 anos que entrou em trabalho de parto e deu à luz em uma região ribeirinha próxima à Barra do São Lourenço, área quase na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A localidade está situada a aproximadamente 250 quilômetros de distância da área urbana do município de Corumbá, o que dificultava o acesso rápido a atendimento médico especializado.

De acordo com o relato, a gestante, R. C. A. P. (13), informou que estava deitada em uma rede quando fez uso do medicamento Dorflex. Em seguida, ocorreu a ruptura da bolsa amniótica, sendo a jovem colocada em posição de decúbito dorsal para a realização do parto. A criança, do sexo masculino, nasceu chorando e já iniciou a amamentação.

Segundo o médico da Marinha do Brasil que prestou atendimento no local, o parto foi prematuro, porém não houve descolamento de placenta. Após o resgate aéreo, mãe e recém-nascido foram desembarcados em no 6 ° Distrito Naval e, na sequência, uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar realizou o transporte terrestre da mãe e do bebê até a maternidade da cidade, onde a gestante foi entregue aos cuidados da equipe de plantão.

A ocorrência reforça a importância da integração entre a Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros Militar no atendimento de emergências em regiões ribeirinhas e de difícil acesso, assegurando rapidez, segurança e assistência adequada à população.