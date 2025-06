Marinha realiza ação social em Ladário

Arquivo/ O Pantaneiro

A Marinha do Brasil, por meio do 6º Distrito Naval, promove no sábado (7), em Ladário, uma ação cívico-social com atendimentos gratuitos à população, como parte das comemorações do Dia da Marinha, celebrado nacionalmente em 11 de junho. O evento aconteceu das 8h às 16h, na Praça Nossa Senhora dos Remédios, e reúne serviços, exposições e atividades educativas.



De acordo com o Diário Corumbaense, entre os serviços oferecidos estão corte de cabelo, aferição de pressão arterial, orientações sobre higiene bucal, além de oficinas de nós e voltas e exposições de materiais militares, incluindo uma demonstração de camuflagem utilizada pelos fuzileiros navais.



“É com grande satisfação que celebramos o Dia da Marinha, data que relembra a bravura da Batalha Naval do Riachuelo e reafirma o compromisso da Marinha do Brasil com a Pátria, com a defesa da Amazônia Azul e, especialmente aqui, com o desenvolvimento da nossa região”, destacou o contra-almirante Alexandre Amendoeira Nunes, comandante do 6º Distrito Naval.



O comandante também reforçou o objetivo de estreitar laços com a população sul-mato-grossense. “A apresentação da Banda de Música, as ações sociais e a exposição de equipamentos militares são exemplos desse esforço. Também reforçamos a campanha ‘Vem pra Marinha’, convidando jovens brasileiros a conhecerem as oportunidades de carreira na instituição”, afirmou.



O morador Nilo da Guarda Cassiano esteve no evento e aprovou a iniciativa: “Vim aferir a pressão e cortar o cabelo. Essas ações são muito importantes para nós, ainda mais por lembrar a Batalha Naval do Riachuelo. Sempre que tem, participo. O povo tem que aproveitar.”



A Associação das Mulheres Brasileiras Empreendedoras em Ladário (Ambel) também marcou presença, com uma feira de produtos locais. “Temos cerca de 25 mulheres empreendedoras participando. Nosso projeto, ‘Movimenta Ladário’, ocorre uma vez por mês, e prezamos por não repetir produtos para evitar competitividade”, explicou a presidente da associação, Laysa Moura.



A ação contou ainda com a Associação Amigos da Marinha Ladário-Corumbá, que distribuiu picolés e pipoca doce para as crianças, tornando o dia ainda mais especial para as famílias.



Batalha que marcou a história

Neste ano, a Batalha Naval do Riachuelo completa 160 anos. O confronto, ocorrido em 11 de junho de 1865, foi decisivo na Guerra da Tríplice Aliança (1864–1870), sendo considerado um marco de bravura e superação da Marinha do Brasil. As célebres palavras do almirante Barroso — “O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever” e “Sustentar o fogo, que a vitória é nossa” — permanecem até hoje como símbolo de patriotismo e honra.



A data foi instituída como a Data Magna da Marinha, celebrada anualmente em homenagem aos combatentes que lutaram com coragem e deixaram um legado de dedicação à nação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!