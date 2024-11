Marinha resgata homem em fazenda no Pantanal

Divulgação/Marinha do Brasil

Com dores em região infra-abdominal e dificuldade de locomoção, homem de 41 anos foi resgatado pela Marinha do Brasil. Ele mora na Fazenda Três Estrelas, a cerca de 180 km de Ladário.

Ele foi socorrido de helicóptero, na tarde de quarta-feira (06) para atendimento médico.

O homem tem hérnia escrotal, o que o deixou com dificuldades para andar. O resgate foi realizado por uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste da Marinha (EsqdHU-61) e o deslocamento foi feito com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário (HNLa).

Na chegada ao heliponto, uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar seguiu com o paciente para a Santa Casa de Corumbá.

EVAM

A Marinha do Brasil esclarece que o resgate de vítimas, feito por meio de EVAM, empregando helicópteros do Com6ºDN, é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e sua realização ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de comprovada emergência.

O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, utilização da aeronave em período diurno, distância do sinistro, entre outros.