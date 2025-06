Médica e pecuarista são as vítimas do acidente entre ônibus e caminhão na BR-262

Andrezza era recém-formada e tinha 27 anos / Redes Sociais

Uma das vítimas do acidente ocorrido na manhã de domingo (15) na BR-262, na região conhecida como Buraco das Piranhas, em Corumbá, foi identificada como Andrezza nas Neves Felski, de 27 anos, médica da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) São Bartolomeu.

Andrezza era passageira do ônibus da Viação Andorinha que foi atingido por uma barra de ferro desprendida de um caminhão que trafegava na rodovia. A colisão provocou a morte de duas pessoas, sendo a médica e o doso Marcelino Florentino, de 84 anos, que viajava para Corumbá para conhecer a neta.

Andrezza era recém-formada e filha de um empresário conhecido em Corumbá. A família é proprietária de uma churrascaria tradicional no município. Ela viajava com o namorado, o delegado da delegacia de Corumbá.

Além das mortes, foram confirmados que três passageiros ficaram feridos, entre eles, uma criança, em estado grave. Ainda não há atualização do estado de saúde da criança que foi socorrida de helicóptero.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu no km 663 da rodovia. O ônibus seguia de Campo Grande para Corumbá quando invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o caminhão que vinha no sentido oposto.

Durante o impacto, uma barra do veículo de carga se soltou e atravessou a lateral do ônibus, atingindo os passageiros das três primeiras fileiras.

