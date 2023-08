Membros do Conselho Municipal Antidrogas são empossados em Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes deu posse à nova direção do Conselho Municipal Antidrogas (COMAD) para o biênio 2023-2025. Foram empossados a presidente Jaqueline Pagung Ribeiro, e o vice-presidente César Freitas Duarte (secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social). O decreto n° 3.023/23, com a designação dos membros foi publicado na edição de 26 de julho do DIOCORUMBÁ.

“Estamos à disposição do COMAD. É um Conselho muito importante e estava parado há bastante tempo, e nós reativamos em 2018. É fundamental trabalharmos na prevenção”, disse Marcelo Iunes.

O COMAD, desde a sua reativação, trabalha os cinco eixos da Política Nacional e Estadual sobre Drogas, que são a prevenção, tratamento, reinserção social, repressão e pesquisa, através de parcerias com instituições que trabalham com o tema, oferecendo cidadania, diminuindo fatores de risco e o enfrentamento ao do uso e abuso de drogas.

O COMAD

A Prefeitura Municipal de Corumbá, através do prefeito Marcelo Iunes sancionou a Lei n.º 2.647 de 16 de outubro de 2018, que, entre outras questões, dispõe sobre o desenvolvimento das ações voltadas à prevenção e repressão ao uso de drogas, assim como dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais, estaduais e municipais existentes no município e dispostas a cooperar com esforço municipal.

São objetivos do COMAD a redução da oferta e da demanda de substâncias psicoativas no Município de Corumbá; a formulação da política municipal sobre drogas; acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão, executadas pelo estado e pela União; a aprovação do plano de aplicação de recursos públicos, fiscalização, orientação e apoio às entidades assistenciais voltadas para a prevenção, combate, recuperação, tratamento ou assistência de usuários e dependente; planejar, supervisionar, controlar, coordenar, integrar e fiscalizar o desenvolvimento das ações de todas as instituições e entidades municipais, movimentos comunitários organizados e representações de instituições estaduais e federais existentes no Município, dispostos a cooperar com esforço municipal sobre combate as drogas; estabelecer fluxo contínuo e permanente de informações com órgãos do Sistema Federal e estadual de entorpecentes, a fim de facilitar e atualizar o planejamento e a execução da política local adequada promover cursos periódicos especializados sobre o tema, destinado a professores, assistentes sociais, servidores da área da saúde e afins, visando difundir os conhecimentos sobre os malefícios das drogas.

Formação do COMAD biênio 2023-2025

Representante Governamentais

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social

Titular: Cesar Freitas Duarte - Ten. Cel. PM

Suplente: Andréia Leal de Arruda

Poder Legislativo Municipal

Titular: Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos

Suplente: Elio Moreira Junior

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Kamila Regiani Umbelino Martins

Suplente: Micheline Medeiros dos Santos Sant’Anna

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Marci Eliane de Melo Oliveira

Suplente: Leysianne Pereira Martins

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Titular: Renata Miceno Papa de Almeida

Suplente: Katiúscia Regina de Carvalho

Representantes Não Governamentais

Polícia Militar - MS

Titular: Carlos Magno da Silva - Ten. Cel. PM

Suplente: Gilson Cunha Dos Santos - 2º Ten. PM

Igreja Evangélica Desafio Jovem Peniel

Titular: Daniel Correia Botelho

Suplente: Alice Cordeiro Rodrigues Botelho

Pastoral da Sobriedade

Titular: Elizabeth Basualdo

Suplente: Jorci Lício da Silva

Subseção de Corumbá da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Titular: Maria Carolina Scheeren do Valle

Suplente: José Carlos dos Santos

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS/CPAN

Titular: Carolini Cassia Cunha

Suplente: Ronny Machado de Moraes

J&F Mineração

Titular: Kelver Souza Lino

Suplente: Silvana dos Santos Ricco Ortiz