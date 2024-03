Membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Turismo são empossados

Clóvis Neto, PMC

O prefeito Marcelo Iunes empossou nesta segunda-feira, 11 de março, os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para o biênio 2024-2025. A posse foi realizada no Paço Municipal.

“Nossa gestão criou e reativou diversos Conselhos. O trabalho exercido pelos Conselhos, nas suas mais variadas áreas, garante que as políticas públicas sejam formuladas e executadas de forma a atender às reais necessidades da população. Os Conselhos ajudam e dão transparência para as ações. Por isso, é importante que estejam ativos para dar ideias, fiscalizar, ajudar no que for possível. Agradeço a vocês por terem assumido essa responsabilidade e podem contar com a Prefeitura”, disse Marcelo Iunes.

Novo diretor-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Eduardo Carvalho Ribeiro, participou da posse dos conselheiros. “Vamos caminhar junto para desenvolver e fomentar nosso turismo”, ressaltou. Líder do Governo na Câmara Municipal, o vereador Alex Dellas destacou que “o objetivo maior é fomentar o turismo e que venham novos projetos, novas ideias e que o turismo cresça”.

Presidente do COMTUR, a empresária Odila Maria Silveira Gonçalves, afirmou que o Conselho “é um órgão deliberativo que tem como função primordial fomentar o turismo. Temos representantes do Poder Público e do setor privado e juntos vamos fazer crescer Corumbá”. O vice-presidente do Conselho é Sandro da Costa Asseff.

A nomeação para compor o Conselho Municipal de Turismo não implicará remuneração aos seus membros, não ensejando vínculos ou quaisquer outros direitos contra o Município, sendo sua prestação considerada serviço público relevante.

Membros do COMTUR

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Jessica Coimbra Carvalho (Titular)

Mercedes Isabel Cornejo (Suplente)

FUNDAÇÃO DE CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

Sandro da Costa Asseff (Titular)

Lívia Galharte Gaertner (Suplente)

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Patrícia Decenzo (Titular)

Marina Kleinsorge Daibert (Suplente)

ASSOCIAÇÃO CORUMBAENSE DE EMPRESAS REGIONAIS DE TURISMO (ACERT)

Ademilson Esquivel Rodrigues (Titular)

Bruno Maurício Paiva (Suplente)

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES

Joaquim Fernandes (Titular)

Danilo Jorge M. Cunha (Suplente)

COMITÊ GESTOR DA ESTRADA PARQUE PANTANAL

Sandra Maysa Fava Demari Manzano (Titular)

MEIOS DE HOSPEDAGEM ÁREA URBANA

Allan Oliva (Titular)

AGÊNCIAS, OPERADORAS E TRANSPORTADORAS DE TURISMO DE CORUMBÁ

Luiz Ricardo Julião Rocha (Titular)

Thayná Cambará Beraldo (Suplente)

PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO

Gisele Souza de Jesus Monteiro (Titular)

Adriana Suzan da Silva Costa (Suplente)

GUIAS DE TURISMO DE CORUMBÁ

Ofiny Amorim de Matos (Titular)

Natanael Amarilha (Suplente)

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA ÁREA RURAL

Odila Maria Silveira Gonçalves (Titular)