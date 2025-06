Menina vítima de acidente com ônibus na BR-262 tem perna amputada

Itamar Buzzatta

Segundo ele, a filha passou por cirurgia na Santa Casa de Campo Grande, onde está internada após ser transferida em uma UTI aérea.

Apesar da gravidade dos ferimentos, nenhum órgão vital foi atingido. Conforme a família, os médicos informaram que a amputação da perna direita foi necessária para preservar a vida da criança.

Nas redes sociais, o pai agradeceu o apoio recebido e pediu que as orações continuem:

“Agradecemos de coração todo o carinho, e pedimos que continuem nos acompanhando em oração”, escreveu.

Duas mortes confirmadas

O acidente aconteceu no domingo (15), em um trecho da BR-262 conhecido como "Buraco das Piranhas", entre Miranda e Corumbá.

Duas pessoas morreram na colisão: a médica Andrezza das Neves Felski, de 30 anos, e Marcelino Florentino Filho, de 84 anos.

As vítimas foram atingidas por um pedaço de ferro que se soltou do caminhão no momento da batida com o ônibus. Outras três pessoas também estavam no veículo, entre elas o motorista e uma passageira, mas não tiveram ferimentos graves.

A Viação Andorinha divulgou nota oficial lamentando o ocorrido e se solidarizando com os familiares das vítimas.

