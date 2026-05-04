Menino de 8 anos é picado por jararaca no Pantanal do MS

Uma operação delicada mobilizou a guarnição de resgate fluvial do Corpo de Bombeiros Militar na noite deste domingo (03), após um menino de 8 anos ser vítima de picada de cobra na região do Pantanal do Cedro, área de difícil acesso no município de Corumbá.

O chamado de emergência foi registrado por volta das 20h. Diante da gravidade do caso, especialmente por envolver uma criança, os militares iniciaram imediatamente o deslocamento por via fluvial, mesmo com condições consideradas adversas. A navegação noturna, que já não é recomendada, foi ainda mais dificultada pela baixa visibilidade, presença intensa de “baceiros” (camalotes) no leito do rio e forte neblina na planície pantaneira, provocada pela mudança no tempo.

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, o menino, identificado pelas iniciais E.S.S., foi picado por uma cobra da espécie jararaca na região externa do rancho onde estava. O resgate ocorreu na área do Porto Bauvinha, nas proximidades do Rio Negrinho, afluente do Rio Paraguai Mirim.

Ao chegar ao local, a equipe prestou os primeiros socorros à criança, que apresentava picada no tornozelo esquerdo, com inchaço (edema), dor intensa, além de sintomas como tontura e episódios de vômito — sinais compatíveis com envenenamento.

Após o atendimento inicial, o menino foi transportado por embarcação até um porto particular no bairro Universitário, já em Corumbá, onde a guarnição chegou por volta das 2h da madrugada. Na sequência, ele foi encaminhado em viatura de resgate ao Pronto-Socorro Municipal, ficando sob cuidados da equipe médica.

A ocorrência reforça os desafios enfrentados pelas equipes de resgate em regiões isoladas do Pantanal, onde o acesso é limitado e as condições naturais podem dificultar ainda mais o atendimento. Mesmo assim, a rápida resposta dos bombeiros foi fundamental para garantir o socorro à vítima em uma situação de risco à vida.