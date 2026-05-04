Menino de 8 anos é picado por jararaca no Pantanal do MS

Bombeiros Militares realizaram o resgate fluvial da criança na madrugada deste domingo em área de difícil acesso
Corpo de Bombeiros de Corumbá
Uma operação delicada mobilizou a guarnição de resgate fluvial do Corpo de Bombeiros Militar na noite deste domingo (03), após um menino de 8 anos ser vítima de picada de cobra na região do Pantanal do Cedro, área de difícil acesso no município de Corumbá.
O chamado de emergência foi registrado por volta das 20h. Diante da gravidade do caso, especialmente por envolver uma criança, os militares iniciaram imediatamente o deslocamento por via fluvial, mesmo com condições consideradas adversas. A navegação noturna, que já não é recomendada, foi ainda mais dificultada pela baixa visibilidade, presença intensa de “baceiros” (camalotes) no leito do rio e forte neblina na planície pantaneira, provocada pela mudança no tempo.
De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, o menino, identificado pelas iniciais E.S.S., foi picado por uma cobra da espécie jararaca na região externa do rancho onde estava. O resgate ocorreu na área do Porto Bauvinha, nas proximidades do Rio Negrinho, afluente do Rio Paraguai Mirim.
Ao chegar ao local, a equipe prestou os primeiros socorros à criança, que apresentava picada no tornozelo esquerdo, com inchaço (edema), dor intensa, além de sintomas como tontura e episódios de vômito — sinais compatíveis com envenenamento.
Após o atendimento inicial, o menino foi transportado por embarcação até um porto particular no bairro Universitário, já em Corumbá, onde a guarnição chegou por volta das 2h da madrugada. Na sequência, ele foi encaminhado em viatura de resgate ao Pronto-Socorro Municipal, ficando sob cuidados da equipe médica.
A ocorrência reforça os desafios enfrentados pelas equipes de resgate em regiões isoladas do Pantanal, onde o acesso é limitado e as condições naturais podem dificultar ainda mais o atendimento. Mesmo assim, a rápida resposta dos bombeiros foi fundamental para garantir o socorro à vítima em uma situação de risco à vida.
VIOLÊNCIA
Vítima sofreu corte na perna provocado por caco de vidro e foi encaminhada ao pronto-socorro.
Tempo
De acordo com informações do site Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.
CONSCIENTIZAÇÃO
Campanha de conscientização no trânsito começa no dia 4 de maio com evento na Câmara Municipal e foco no respeito à vida.
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