Menino de 9 anos é socorrido após anel ficar preso ao dedo em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Uma criança de 9 anos precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros na noite de segunda-feira, por volta das 23h, após ficar com um anel preso ao dedo da mão, no bairro Centro América, em Corumbá.



A guarnição de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionada e se deslocou até a Rua Geraldino Martins de Barros. No local, os militares constataram que o menino apresentava inchaço significativo e dor intensa no dedo, devido à compressão causada pelo objeto.



Com o uso de técnicas e ferramentas apropriadas, a equipe realizou o corte do anel, preservando a integridade do dedo e aliviando a dor da criança. Após o procedimento, o menino permaneceu sob os cuidados do responsável, que recebeu orientações para observar possíveis alterações circulatórias.



O Corpo de Bombeiros orienta que se evite o uso de anéis e acessórios apertados em crianças, principalmente durante a fase de crescimento. Também não é recomendado o uso de objetos improvisados como arruelas, porcas ou outras peças metálicas. Em casos de inchaço, mudança de cor ou dor intensa, a recomendação é buscar ajuda imediata e não tentar retirar o objeto com ferramentas inadequadas, para evitar lesões mais graves.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!