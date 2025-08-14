Menino de 9 anos se fere com tesoura e é encaminhado ao pronto-socorro em Corumbá

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

Um menino de 9 anos foi socorrido na tarde de quarta-feira (13) após se ferir com uma tesoura em um acidente doméstico, no bairro Popular Velha, em Corumbá.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição de resgate foi acionada por volta das 12h30 e, no local, prestou os primeiros socorros à vítima. O ferimento, um corte próximo ao olho esquerdo, foi causado por uma tesoura pequena de corte de unhas.



O menino estava consciente e orientado, mas chorava devido à situação. Após o atendimento emergencial, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

