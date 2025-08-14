Menino de 9 anos se fere com tesoura e é encaminhado ao pronto-socorro em Corumbá

A criança sofreu um corte próximo ao olho esquerdo
Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa
Um menino de 9 anos foi socorrido na tarde de quarta-feira (13) após se ferir com uma tesoura em um acidente doméstico, no bairro Popular Velha, em Corumbá.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição de resgate foi acionada por volta das 12h30 e, no local, prestou os primeiros socorros à vítima. O ferimento, um corte próximo ao olho esquerdo, foi causado por uma tesoura pequena de corte de unhas.
O menino estava consciente e orientado, mas chorava devido à situação. Após o atendimento emergencial, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Operação Shamar
Curso de Condutores Pantaneiros convoca jovens para entrevistas em Corumbá
Veículo com placa boliviana colide contra árvore e motorista foge em Corumbá
Corumbá recebe capacitação para entidades do Terceiro Setor de MS
Saúde
Evento reuniu gestores, profissionais da saúde e representantes institucionais
Economia
Em julho, Brasil embarcou 313 mil toneladas, alta de 17,2% em 12 meses
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS