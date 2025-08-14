Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 12:59

Ocorrência

Menino de 9 anos se fere com tesoura e é encaminhado ao pronto-socorro em Corumbá

A criança sofreu um corte próximo ao olho esquerdo

Da redação

Publicado em 14/08/2025 às 09:41

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

Um menino de 9 anos foi socorrido na tarde de quarta-feira (13) após se ferir com uma tesoura em um acidente doméstico, no bairro Popular Velha, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição de resgate foi acionada por volta das 12h30 e, no local, prestou os primeiros socorros à vítima. O ferimento, um corte próximo ao olho esquerdo, foi causado por uma tesoura pequena de corte de unhas.

O menino estava consciente e orientado, mas chorava devido à situação. Após o atendimento emergencial, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

Saúde

SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

Evento reuniu gestores, profissionais da saúde e representantes institucionais

Economia

Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço

Em julho, Brasil embarcou 313 mil toneladas, alta de 17,2% em 12 meses

