Mês é de combate do abuso e a exploração sexual infantil

A Prefeitura de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) intensifica no mês de maio, ações de enfrentamento à violência sexual.

Este ano, é o 24º ano de mobilização nacional, pois foi através da Lei Federal 9.970/2000 que se instituiu o Dia 18 de Maio como uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes em nosso país.

Através de uma agenda, construída com parteiros governamentais e não governamentais, o objetivo é a mobilização social com vistas a conscientização da população sobre a urgência na garantia que todas às crianças e adolescentes tenham o direito ao seu desenvolvimento de forma segura, protegida e livre do abuso e da exploração sexual.

Este ano, teremos a iluminação do Cristo Rei do Pantanal na cor laranja, alusiva a Lei Municipal nº 2.781/2021 que instituiu a “Semana Maio Laranja” e durante todo o mês de maio, teremos diversas palestras, rodas de conversas e uma blitz educativa. Importante ressaltar que toda mobilização social tem o intuito de ampliar o acesso a informação, esclarecendo a população sobre a gravidade da violência sexual que atinge diversas de crianças e adolescentes em nosso município.

Para eficácia da campanha, é necessário o engajamento da sociedade, instituições, famílias, e do poder público na prevenção dos crimes sexuais, no fortalecimento das denúncias e no comprometimento das instituições para que juntas possamos, por meio de ações acolhedoras e eficazes, garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.

O CREAS no ano de 2023 atendeu 63 casos de abusos sexuais. Já no primeiro bimestre deste ano, já somam 20 casos de abusos sexuais atendidos/acompanhados pelo serviço. O município possuí uma Rede de Proteção Social composta por diversos órgãos que atuam na área da infância. Portanto venha conosco nessa luta.

As ações permanecem ao longo do mês, com palestras em todos os CRAS, nas Escolas Municipais, Estaduais e Particulares e nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

*As informações ssão do site da Prefeitura Municipal de Corumbá