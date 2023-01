Mesmo com recusas e ausências, Censo já atingiu cobertura de 80% em Corumbá

O Censo 2022 alcançou cobertura de 80,67% em Corumbá.

Conforme divulgado, até o momento, 90.891 pessoas foram recenseadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O total populacional revelado até agora indica redução no total de habitantes da cidade. Estimativa do próprio IBGE mostrava que em 2021 Corumbá tinha 112.669 moradores. Oficialmente o prazo para coleta das informações demográficas termina em 31 de janeiro.

De acordo com o IBGE, em Corumbá, o total de domicílios ausentes - aqueles em que o recenseador passou e ninguém estava em casa no momento - é de 941. Chega a 410, o número de domicílios com recusa. Isso quer dizer que os moradores estavam em casa e se recusaram a responder ao questionário do Censo 2022.

O ideal, para a estatística censitária, é que se tenha menos de 5% de moradores ausentes e recusas juntos. Não há percentual ou números absolutos de entrevistas a serem realizadas.

O serviço é gratuito e a ligação pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana das 07h às 20h30 (horário de MS).