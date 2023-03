Micro-ônibus para transporte de pacientes da hemodiálise é entregue em Corumbá

O veículo, com 22 lugares, é adaptado com acessibilidade e ar condicionado / Gisele Ribeiro

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu reforço na frota de veículos. O prefeito Marcelo Iunes entregou na manhã desta terça-feria, 28 de março, um micro-ônibus para o transporte de pacientes da hemodiálise. O veículo, com 22 lugares, é adaptado com acessibilidade e ar condicionado. Foram investidos R$ 505 mil em recursos próprios do Município e do Governo Federal.

“É um importante serviço que a Prefeitura mantém. Com esse micro-ônibus vamos garantir maior conforto e melhor atendimento aos pacientes. É uma preocupação que sempre tivermos, anteriormente tínhamos uma van para o transporte, agora, termos esse ônibus com 22 lugares, que inclusive é adaptado para cadeirantes”, disse Marcelo Iunes.

“Temos essa atenção com a Saúde, já construímos tres postos de saúde e vamos construir, pelo menos outros dois. Estamos com projetos de reformas em postos de saúde que vamos colocar em andamento”, complementou o prefeito.

Ele informou também que obra da UBS Simone Flores, no bairro Guatós, está na fase final e ressaltou que sua orientação é que a Secretaria de Saúde esteja atenta e trabalhando pela boa prestação de serviços à população.

A secretária Municipal de Saúde, Beatriz Silva Assad, afirmou que o micro-ônibus é “um avanço muito grande” e permite a Corumbá oferecer “serviço que poucas cidades disponibilizam”. Beatriz enfatizou que “o prefeito Marcelo Iunes nos orienta a atender da melhor maneira possível nossos pacientes”.

Também acompanharam a entrega do micro-ônibus os secretários Amanda Balancieri Iunes (Assistência Social e Cidadania); Luiz Henrique Maia de Paula (Finanças e Orçamento) e Marcelo Araújo (Relações Institucionais); os diretores-presidentes Ana Cláudia Boabaid (Meio Ambiente) e Vital Gonçalves Miguéis (Procon) e os secretários adjuntos Mariluce Leão (Saúde); Álvaro Bernardino de Lima (Finanças e Orçamento); Romy Vasconcelos (Governo) e José Carlos Macena de Britto Júnior (Gestão e Planejamento).