Mineradora tem aumentado oferta de empregos em Corumbá

Já há uma expansão em curso para dobrar a produção em 2023, atingindo 3 milhões de tonelada por ano / Divulgação

A mineradora 3A Mining, instalada na zona rural de Corumbá recebeu visita de autoridades nessa quarta-feira, dia 14. O prefeito Marcelo Iunes destacou as oportunidades.

“Essa é mais uma iniciativa muito importante para nossa cidade, para nossa região, principalmente na questão da geração de empregos e renda. São várias oportunidades, várias vagas de emprego surgindo e que serão preenchidas por pessoas capacitadas aqui da cidade. Essa é a quarta mineradora que se instala aqui em Corumbá, mostrando a força e a dimensão da mineração para a nossa economia."

O prefeito estava acompanhado pelo secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Cássio Augusto da Costa Marques, e pela diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Ana Cláudia Boabaid.

Iunes vistoriou a área onde o minério é extraído, as instalações e o viveiro onde a vegetação nativa é cultivada.

As plantas e árvores são usadas para recomposição da vegetação local, uma alternativa para amenizar os impactos ambientais da atividade. “Foi uma visita bastante produtiva, onde pudemos conhecer a forma de trabalho da 3A, seus modernos equipamentos e também o plano de expansão consciente da empresa para os próximos anos”, avaliou o prefeito Marcelo Iunes.

A 3A é uma empresa de mineração cujo produto - minério de ferro - é um dos melhores do mundo, por sua qualidade química e física. Suas reservas tem 100 milhões de toneladas e a capacidade instalada permite a produção de 1,5 milhões de toneladas por ano de minério premium.

Já há uma expansão em curso para dobrar a produção em 2023, atingindo 3 milhões de tonelada por ano. O minério de ferro extraído pela 3A é de altíssimo teor, tendo a qualidade como diferencial. No processo siderúrgico, sua utilização permite significativas reduções na emissão de poluentes e no consumo de energia, contribuindo para a preservação do meio ambiente.