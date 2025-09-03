Ministério Púlico apura incêndios em áreas rurais de Corumbá

Arquivo/ O Pantaneiro

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá, instaurou dois inquéritos civis para apurar incêndios ocorridos em propriedades rurais localizadas no bioma Pantanal. As investigações têm como objetivo a responsabilização ambiental, a prevenção de novos sinistros e a reparação dos danos à vegetação nativa e às áreas de preservação permanente.



O primeiro procedimento trata de um incêndio que atingiu 34,83 hectares em uma fazenda, sendo 32,94 hectares de vegetação nativa e 1,89 hectares em Área de Preservação Permanente (APP). A ocorrência foi detectada pelo Programa Pantanal em Alerta, coordenado pelo Núcleo de Geotecnologias (Nugeo) do MPMS, e confirmada por laudos da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Científica.

Embora não tenha sido identificada a autoria ou dolo na ignição do fogo, o MPMS ressaltou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e independe de culpa, conforme a legislação. O procedimento busca assegurar a reparação integral do dano e a adoção de medidas preventivas, como o cadastramento da propriedade em sistemas de monitoramento de focos de calor.



O segundo inquérito investiga dois incêndios em outra propriedade desmembrada. O primeiro ocorreu entre 15 e 21 de outubro de 2024, afetando 1,80 hectares de vegetação nativa. O segundo, entre 31 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, atingiu 0,86 hectares. Relatórios da Polícia Militar Ambiental apontam indícios de atividade humana, como presença de gado, uso de tratores, vestígios de sapecagem e leiras de madeira queimadas. Apesar de a propriedade ter autorização ambiental para supressão vegetal válida até abril de 2026, o segundo episódio ocorreu durante o período de suspensão da queima controlada, conforme Portaria Imasul nº 1.427/2024.



Nos dois casos, o MPMS requisitou informações aos proprietários, ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), à Polícia Federal e à Unidade Regional de Perícias. Foram expedidas notificações aos investigados, com solicitação de documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA), matrícula atualizada do imóvel e licenças ambientais vigentes.



Segundo o Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães, os procedimentos visam apurar responsabilidades e fomentar práticas sustentáveis, assegurando a função social da propriedade rural e a atuação conjunta dos órgãos de fiscalização e controle no Pantanal, reconhecido pela Constituição Federal como patrimônio nacional.