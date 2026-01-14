Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 15:01

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Minsitério Público apresenta Projeto Acolhida em Corumbá e Ladário

Reunião marca a expansão dos trabalhos e reforça a atuação integrada na proteção e apoio às vítimas de crimes violentos

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ MPMS

A ampliação do Projeto Acolhida para os municípios de Corumbá e Ladário foi marcada por uma reunião institucional realizada nesta terça-feira (13), promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio das Promotorias de Justiça da comarca e do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit).

O encontro teve como objetivo apresentar os fundamentos e diretrizes do Projeto Acolhida, que visa estabelecer um fluxo de acolhimento e acompanhamento humanizado às vítimas diretas e indiretas de crimes e atos infracionais de homicídio, feminicídio e latrocínio, fortalecendo a atuação integrada em prol da proteção dos direitos humanos e da dignidade dessas pessoas.

Durante a reunião, a Promotora de Justiça Substituta Gabriela Rabelo Vasconcelos, designada para a 7ª Promotoria de Justiça de Corumbá, ressaltou a importância do trabalho articulado e intersetorial para assegurar uma rede de apoio eficiente e sensível às necessidades das vítimas.

O evento contou com a presença do Prefeito de Ladário Munir Sadeq Ramunieh; das Procuradoria-Gerais dos Municípios de Ladário e Corumbá; e de representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social.

Sobre o Projeto Acolhida
O Projeto Acolhida teve início em Campo Grande (2021) e foi expandido para Dourados (2024) e Chapadão do Sul (2025). Até o momento, o projeto conta com Termos de Cooperação Técnica firmados entre o MPMS e o Governo do Estado, por meio das Secretarias Estaduais de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Assistência Social e Direitos Humanos (Sead), Educação (SED), Saúde (SES) e Cidadania (SEC).

Também integram a iniciativa a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública-Geral do Estado (DPMS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Corumbá refaz fiação do Jardim da Independência após furto de 190 metros de cabos

• PM apreende drogas em veículo no centro de Corumbá

• Idosa é atacada por cão da raça pitbull na rua em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Adolescente é apreendido por atentado em fazenda na Nhecolândia

Fogo

Incêndio atinge área de divisa entre fazendas do Carandazal em Corumbá

Fogo

Bombeiros extinguem incêndio florestal no Pantanal do Nabileque

Bombeiros controlam incêndio no Pantanal de Nabileque e usam cavalos em área difícil

Incêndio florestal atinge cerca de 400 hectares no Pantanal do Nabileque

Grandes chamas na região do Nabileque tem empenho árduo dos bombeiros

Regularização

Corumbá prorroga prazo de programa que concede até 100% de desconto em dívidas

Publicidade

Tragédia ambiental

Bombeiros controlam incêndio no Pantanal de Nabileque e usam cavalos em área difícil

ÚLTIMAS

Carreira

Energisa abre oportunidades para estagiários em Campo Grande

Os selecionados terão a chance de acompanhar de perto o funcionamento da empresa, participar de projetos reais e desenvolver habilidades técnicas

Desespero

Homem ateia fogo a caixa, ameaça comerciante e policiais, e é preso no Centro

Policiais militares encontraram o indivíduo bastante alterado, que não permitiu a aproximação da equipe e desobedeceu a ordens, obrigando os agentes a usarem técnicas de imobilização

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo