Minsitério Público apresenta Projeto Acolhida em Corumbá e Ladário

Reunião marca a expansão dos trabalhos e reforça a atuação integrada na proteção e apoio às vítimas de crimes violentos
Divulgação/ MPMS
A ampliação do Projeto Acolhida para os municípios de Corumbá e Ladário foi marcada por uma reunião institucional realizada nesta terça-feira (13), promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio das Promotorias de Justiça da comarca e do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit).
O encontro teve como objetivo apresentar os fundamentos e diretrizes do Projeto Acolhida, que visa estabelecer um fluxo de acolhimento e acompanhamento humanizado às vítimas diretas e indiretas de crimes e atos infracionais de homicídio, feminicídio e latrocínio, fortalecendo a atuação integrada em prol da proteção dos direitos humanos e da dignidade dessas pessoas.
Durante a reunião, a Promotora de Justiça Substituta Gabriela Rabelo Vasconcelos, designada para a 7ª Promotoria de Justiça de Corumbá, ressaltou a importância do trabalho articulado e intersetorial para assegurar uma rede de apoio eficiente e sensível às necessidades das vítimas.
O evento contou com a presença do Prefeito de Ladário Munir Sadeq Ramunieh; das Procuradoria-Gerais dos Municípios de Ladário e Corumbá; e de representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social.
Sobre o Projeto Acolhida
O Projeto Acolhida teve início em Campo Grande (2021) e foi expandido para Dourados (2024) e Chapadão do Sul (2025). Até o momento, o projeto conta com Termos de Cooperação Técnica firmados entre o MPMS e o Governo do Estado, por meio das Secretarias Estaduais de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Assistência Social e Direitos Humanos (Sead), Educação (SED), Saúde (SES) e Cidadania (SEC).
Também integram a iniciativa a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública-Geral do Estado (DPMS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fogo
Bombeiros controlam incêndio no Pantanal de Nabileque e usam cavalos em área difícil
Incêndio florestal atinge cerca de 400 hectares no Pantanal do Nabileque
Grandes chamas na região do Nabileque tem empenho árduo dos bombeiros
Carreira
Os selecionados terão a chance de acompanhar de perto o funcionamento da empresa, participar de projetos reais e desenvolver habilidades técnicas
Desespero
Policiais militares encontraram o indivíduo bastante alterado, que não permitiu a aproximação da equipe e desobedeceu a ordens, obrigando os agentes a usarem técnicas de imobilização
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS