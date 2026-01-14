Minsitério Público apresenta Projeto Acolhida em Corumbá e Ladário

Divulgação/ MPMS

A ampliação do Projeto Acolhida para os municípios de Corumbá e Ladário foi marcada por uma reunião institucional realizada nesta terça-feira (13), promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio das Promotorias de Justiça da comarca e do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit).



O encontro teve como objetivo apresentar os fundamentos e diretrizes do Projeto Acolhida, que visa estabelecer um fluxo de acolhimento e acompanhamento humanizado às vítimas diretas e indiretas de crimes e atos infracionais de homicídio, feminicídio e latrocínio, fortalecendo a atuação integrada em prol da proteção dos direitos humanos e da dignidade dessas pessoas.



Durante a reunião, a Promotora de Justiça Substituta Gabriela Rabelo Vasconcelos, designada para a 7ª Promotoria de Justiça de Corumbá, ressaltou a importância do trabalho articulado e intersetorial para assegurar uma rede de apoio eficiente e sensível às necessidades das vítimas.



O evento contou com a presença do Prefeito de Ladário Munir Sadeq Ramunieh; das Procuradoria-Gerais dos Municípios de Ladário e Corumbá; e de representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social.



Sobre o Projeto Acolhida

O Projeto Acolhida teve início em Campo Grande (2021) e foi expandido para Dourados (2024) e Chapadão do Sul (2025). Até o momento, o projeto conta com Termos de Cooperação Técnica firmados entre o MPMS e o Governo do Estado, por meio das Secretarias Estaduais de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Assistência Social e Direitos Humanos (Sead), Educação (SED), Saúde (SES) e Cidadania (SEC).



Também integram a iniciativa a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública-Geral do Estado (DPMS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

