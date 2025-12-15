Mochilas com maconha são encontradas em ônibus em Corumbá

A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (12), na região central da cidade
Divulgação/ PM
Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 9,85 quilos de maconha no Terminal Rodoviário de Corumbá, após funcionários de uma empresa de transporte identificarem mochilas abandonadas no interior de um ônibus. A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (12), na região central da cidade.
A equipe da Força Tática foi acionada via Copom (190) depois que, durante a conferência de rotina dos passageiros, os funcionários constataram a ausência de um passageiro e a presença de duas mochilas sem identificação, deixadas em um ônibus que havia saído de Ladário com destino a Campo Grande.
No local, os policiais receberam as mochilas de uma funcionária da rodoviária e, durante a vistoria, encontraram 18 volumes envoltos em fita adesiva marrom, contendo substância com características análogas à maconha. O material totalizou cerca de 9 quilos e 850 gramas do entorpecente.
Ainda durante a verificação, foi localizado em uma das mochilas um bilhete de passagem rodoviária com origem em Ladário e destino a Campo Grande, além de um documento de identificação, o que permitiu associar a droga a um passageiro que desembarcou e não retornou ao veículo. As imagens do sistema de câmeras de segurança da rodoviária foram preservadas para auxiliar nas investigações.
Todo o material apreendido, juntamente com a documentação encontrada, foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Vento forte derruba árvore e bloqueia via no Bairro Alto em Aquidauana
Bombeiros cortam árvore caída sobre casa em Corumbá
Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá
Videos
Apesar de subir, nível segue abaixo das cotas de alerta
Videos
Imagens registradas pela proprietária da Loja Carmela mostram estragos com a queda do forro do imóvel
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS