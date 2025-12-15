Mochilas com maconha são encontradas em ônibus em Corumbá

Divulgação/ PM

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 9,85 quilos de maconha no Terminal Rodoviário de Corumbá, após funcionários de uma empresa de transporte identificarem mochilas abandonadas no interior de um ônibus. A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (12), na região central da cidade.



A equipe da Força Tática foi acionada via Copom (190) depois que, durante a conferência de rotina dos passageiros, os funcionários constataram a ausência de um passageiro e a presença de duas mochilas sem identificação, deixadas em um ônibus que havia saído de Ladário com destino a Campo Grande.



No local, os policiais receberam as mochilas de uma funcionária da rodoviária e, durante a vistoria, encontraram 18 volumes envoltos em fita adesiva marrom, contendo substância com características análogas à maconha. O material totalizou cerca de 9 quilos e 850 gramas do entorpecente.



Ainda durante a verificação, foi localizado em uma das mochilas um bilhete de passagem rodoviária com origem em Ladário e destino a Campo Grande, além de um documento de identificação, o que permitiu associar a droga a um passageiro que desembarcou e não retornou ao veículo. As imagens do sistema de câmeras de segurança da rodoviária foram preservadas para auxiliar nas investigações.



Todo o material apreendido, juntamente com a documentação encontrada, foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

