Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 12:26

Buscar

Últimas notícias
X
Tráfico

Mochilas com maconha são encontradas em ônibus em Corumbá

A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (12), na região central da cidade

Da redação

Publicado em 15/12/2025 às 10:53

Atualizado em 15/12/2025 às 11:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 9,85 quilos de maconha no Terminal Rodoviário de Corumbá, após funcionários de uma empresa de transporte identificarem mochilas abandonadas no interior de um ônibus. A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (12), na região central da cidade.

A equipe da Força Tática foi acionada via Copom (190) depois que, durante a conferência de rotina dos passageiros, os funcionários constataram a ausência de um passageiro e a presença de duas mochilas sem identificação, deixadas em um ônibus que havia saído de Ladário com destino a Campo Grande.

No local, os policiais receberam as mochilas de uma funcionária da rodoviária e, durante a vistoria, encontraram 18 volumes envoltos em fita adesiva marrom, contendo substância com características análogas à maconha. O material totalizou cerca de 9 quilos e 850 gramas do entorpecente.

Ainda durante a verificação, foi localizado em uma das mochilas um bilhete de passagem rodoviária com origem em Ladário e destino a Campo Grande, além de um documento de identificação, o que permitiu associar a droga a um passageiro que desembarcou e não retornou ao veículo. As imagens do sistema de câmeras de segurança da rodoviária foram preservadas para auxiliar nas investigações.

Todo o material apreendido, juntamente com a documentação encontrada, foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Droga é encontrada às margens do rio no Porto da Manga em Corumbá

• Criança engole pilha e é socorrida em Corumbá

• Motociclista de 20 anos se fere após colisão com caminhão em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Colisão entre motos deixa ferido em Corumbá

Drogas

Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas em Corumbá

Ocorrência

Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá

Vento forte derruba árvore e bloqueia via no Bairro Alto em Aquidauana

Bombeiros cortam árvore caída sobre casa em Corumbá

Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá

Ocorrência

Idoso sofre queimaduras ao manusear bateria em Corumbá

Publicidade

Corumbá

Acidente entre carro e motocicleta deixa jovem ferido no Centro de Corumbá

ÚLTIMAS

Videos

Rio Aquidauana registra elevação após forte temporal

Apesar de subir, nível segue abaixo das cotas de alerta

Videos

Loja de acessórios e semi-joias fica destruída em Aquidauana

Imagens registradas pela proprietária da Loja Carmela mostram estragos com a queda do forro do imóvel

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo