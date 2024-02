Mocidade da Nova Corumbá homenageia Almir Sater

Atual bicampeã do carnaval corumbaense, a Mocidade Independente da Nova Corumbá prestou homenagens ao cantor, compositor e ator sul-mato-grossense, Almir Sater. Por questões de agenda, o músico não participou do desfile da agremiação na noite deste domingo, 11 de fevereiro.

Em busca do tricampeonato consecutivo, a Mocidade levou para a Avenida 750 componentes em 20 alas. Seu desfile transformou a passarela do samba num palco para as histórias, letras e canções de Almir Sater. Obra que se confunde com a história e identidade cultural pantaneira e de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), oito quesitos, com dois jurados cada, estiveram sob avaliação: bateria; samba-enredo; fantasias; alegorias; enredo; comissão de frente; mestre-sala e porta-bandeira e o conjunto harmônico (harmonia/evolução). Pelo regulamento, as agremiações tiveram tempo mínimo de 55 minutos de desfile e máximo de 70 minutos.

O Carnaval de Corumbá 2024 - 'Pantanal é a Passarela do Samba e da Alegria' é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESCC) e Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS). O apoio cultural é da Ala Telecom.