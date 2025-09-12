Moinho Cultural recebe mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares em Corumbá

Recursos serão aplicados em melhorias estruturais e tecnológicas, fortalecendo projetos culturais e educacionais
Clóvis Neto/PMC
O Instituto Moinho Cultural, referência nacional e internacional em projetos sociais e culturais, recebeu mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares de vereadores e ex-vereadores de Corumbá. A entrega contou com a presença da vice-prefeita Bia Cavassa, que destacou a importância da parceria entre Executivo e Legislativo.
“Essa união fortalece nossas instituições sociais e valoriza o trabalho de referência nacional e internacional que o Moinho realiza”, afirmou.
Entre os parlamentares, Élio Júnior destacou a satisfação em destinar R$ 20 mil ao instituto. Alexandre Vasconcellos ressaltou o impacto social da iniciativa, enquanto Chicão Vianna repassou R$ 60 mil e lembrou a conquista inédita de emendas nessa gestão. O ex-vereador Alex Della também destinou R$ 17,9 mil.
A diretora artística do Moinho, Márcia Rolon, agradeceu os aportes e explicou que os recursos serão usados para ampliar a estrutura tecnológica de gravações, equipar salas de dança, reestruturar o auditório e oferecer mais conforto ao público. “Esses apoios asseguram a continuidade de projetos culturais, formativos e educacionais que já impactam milhares de pessoas em Corumbá e no estado”, ressaltou.
