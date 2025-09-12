Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:39

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Moinho Cultural recebe mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares em Corumbá

Recursos serão aplicados em melhorias estruturais e tecnológicas, fortalecendo projetos culturais e educacionais

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 13:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Clóvis Neto/PMC

O Instituto Moinho Cultural, referência nacional e internacional em projetos sociais e culturais, recebeu mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares de vereadores e ex-vereadores de Corumbá. A entrega contou com a presença da vice-prefeita Bia Cavassa, que destacou a importância da parceria entre Executivo e Legislativo.

“Essa união fortalece nossas instituições sociais e valoriza o trabalho de referência nacional e internacional que o Moinho realiza”, afirmou.

Leia Também

• Feira de Arte e Cultura reúne artesãos e atrações culturais em Aquidauana

• Curso de artesanato valoriza cultura e gera renda na Aldeia Lagoinha

• Bonito recebe Fórum Nacional de Secretários de Cultura

Entre os parlamentares, Élio Júnior destacou a satisfação em destinar R$ 20 mil ao instituto. Alexandre Vasconcellos ressaltou o impacto social da iniciativa, enquanto Chicão Vianna repassou R$ 60 mil e lembrou a conquista inédita de emendas nessa gestão. O ex-vereador Alex Della também destinou R$ 17,9 mil.

A diretora artística do Moinho, Márcia Rolon, agradeceu os aportes e explicou que os recursos serão usados para ampliar a estrutura tecnológica de gravações, equipar salas de dança, reestruturar o auditório e oferecer mais conforto ao público. “Esses apoios asseguram a continuidade de projetos culturais, formativos e educacionais que já impactam milhares de pessoas em Corumbá e no estado”, ressaltou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Apostador de Corumbá acerta quina da Mega e leva R$ 63 mil

Modernidade

Todas as linhas do transporte coletivo em Corumbá terão Wi-Fi, anuncia prefeitura

Integração

Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá

Evento reúne seis equipes locais em busca do título

Queda

Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal

Publicidade

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

ÚLTIMAS

Saúde

Agentes de saúde de Anastácio recebem treinamento em primeiros socorros

O treinamento foi ministrado pelo instrutor ST Toledo, voluntário da Cruz Vermelha, e incluiu técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e de desengasgo

Setembro Amarelo

Anastácio promove palestra sobre saúde mental na terceira idade

A discussão abordou os desafios do envelhecimento, como perdas, limitações físicas e o diagnóstico de doenças, que podem impactar o bem-estar emocional dos idosos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo