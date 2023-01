Moinho Cultural vai ser homenageado pela Águia da Vila no Carnaval 2023

Carnaval terá homenagem / Diário Corumbaense

O Bloco Águia da Vila vai homenagear o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano no Carnaval de Corumbá 2023. O grupo compôs um samba em homenagem à instituição.

A composição será lançada no dia 21 de janeiro, às 21h, na Chácara 1054 - rua Número 1, 16, em Corumbá, em evento organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o presidente do bloco carnavalesco, Piano explica que, inicialmente, tinha três pessoas em mente para serem homenageadas neste ano. Mas, depois de assistir o Moinho In Concert, em dezembro do ano passado, no Centro de Convenções do Pantanal, ele mudou completamente de ideia.

“A ideia era homenagear algo de Corumbá. Quando assisti a apresentação no fim do ano, decidi que era hora de homenagear o Moinho Cultural”, relembra Piano, sobre o espetáculo que comemorou os 18 anos de existência do Moinho Cultural.

A missão de compor um samba em homenagem à instituição foi passada para Pedro Castro, o Pedrão, compositor do bloco. Em quatro dias, estava tudo pronto.

“Nasceu a arte em frente ao Pantanal. Tem sinfonia no Moinho Cultural. Ver o sorriso das crianças, só felicidade. Transformando vidas na cidade. Voa, águia! Leva o sentimento em seu coração. Onde se fez o trigo, hoje se colhe emoção. A semente de um sonho, virou um centro cultural”, diz um trecho da composição.

Segundo o site, Piano conta que o samba já foi enviado para o Rio de Janeiro, onde será gravado. O lançamento será no dia 21 de janeiro, em um evento dos blocos carnavalescos de Corumbá, na Chácara Mil, como é conhecido o local. Já na avenida, o samba será apresentado durante o desfile do Águia da Vila, no dia 18 de fevereiro.

Para a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon, a homenagem é um abraço nas mais de 23 mil crianças, adolescentes e jovens já atendidos pela instituição, em Corumbá.

“É algo incrível para o Moinho Cultural, vem coroar nossos 18 anos de existência. Mas, principalmente, coloca o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano como um patrimônio de Corumbá e do nosso estado. Ser reconhecido como um patrimônio cultural do Estado e transformado em samba, desfilando na avenida, é um carinho e abraço imenso em todos nós. Estamos muito felizes e reverenciamos este momento incrível”, afirma.

Serviço

Os interessados em acompanhar o lançamento do Carnaval 2023, organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá, no próximo dia 21, às 21h. Ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos por meio do contato (67) 99266-8523.