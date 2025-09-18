Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 12:28

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Morador é levado à delegacia após confusão em Corumbá

O suspeito estava em visível estado de embriaguez e sob efeito de substâncias psicoativas

Da redação

Publicado em 18/09/2025 às 10:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Um homem foi detido pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (17) após uma ocorrência de ameaça e perturbação da tranquilidade no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Segundo informações da guarnição, o suspeito, em visível estado de embriaguez e sob efeito de substâncias psicoativas, teria arremessado uma pedra para dentro da residência da vítima, colocando em risco a integridade dos moradores. Em seguida, ele foi encontrado dentro da casa, apresentando comportamento agressivo e alterado.

Diante da situação, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da equipe, da vítima e do próprio homem. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Durante o registro da ocorrência, a vítima precisou de atendimento médico na UPA em razão de problemas de saúde pré-existentes, agravados pelo estresse do episódio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Suspeito de homicídio é preso em Corumbá após mais de um mês foragido

• Ribeirinho viaja de barco por 3h para garantir aposentadoria em Corumbá

• Homem é atacado por cavalo ao tentar laçá-lo em bairro de Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PM atende ocorrência de ataque de cães pitbull em Corumbá

Bairro Aeroporto

Semáforo de rua em Corumbá está desligado após ser atingido por caminhão

Polícia

Mulher furta bicicleta e é reconhecida pela vítima em Ladário

PM registra ocorrências de trânsito e violência doméstica em Corumbá e Ladário

Corpo de Bombeiros registra 8 ocorrências em Corumbá e Ladário em 24h

Homem é espancado até a morte em Ladário

Polícia

Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo em Corumbá

Publicidade

Polícia

Casal é detido por furto em supermercado de Corumbá

ÚLTIMAS

Libertadores

Palmeiras vence River Plate de 2 a 1

Jogo aconteceu em Buenos Aires na noite de quarta-feira (17)

Pautado

Câmara dos Deputados aprova urgência em projeto sobre anistia

Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo