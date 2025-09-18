Morador é levado à delegacia após confusão em Corumbá

Divulgação/ PM

Um homem foi detido pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (17) após uma ocorrência de ameaça e perturbação da tranquilidade no bairro Dom Bosco, em Corumbá.



Segundo informações da guarnição, o suspeito, em visível estado de embriaguez e sob efeito de substâncias psicoativas, teria arremessado uma pedra para dentro da residência da vítima, colocando em risco a integridade dos moradores. Em seguida, ele foi encontrado dentro da casa, apresentando comportamento agressivo e alterado.



Diante da situação, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da equipe, da vítima e do próprio homem. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.



Durante o registro da ocorrência, a vítima precisou de atendimento médico na UPA em razão de problemas de saúde pré-existentes, agravados pelo estresse do episódio.

