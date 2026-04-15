Moradores cobram solução para alagamentos em rua de Corumbá

Câmara Municipal de Corumbá / Reprodução

Moradores da Rua Delamare entre as ruas José Fragelli e Marechal Deodoro, estão cobrando solução para eliminar alagamentos que ocorrem na região, entre os bairros Dom Bosco e Generoso, que têm ocasionado alagamentos, danos materiais e sérios transtornos, principalmente em períodos de chuvas.

O problema foi levantado durante sessão ordinária da Câmara pelo vereador Jovan Temeljkovitch, que foi procurado por familiares relatando a situação que se agrava durante as chuvas, tendo em vista que a água de outras regiões, se acumula no trecho, invadindo residências.

Por isso mesmo Jovan requereu junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando, com urgência, a designação de equipe técnica especializada para vistoria e análise estrutural na Delamare, visando identificar as causas do escoamento inadequado das águas pluviais e de drenagem urbana.

Pediu também que sejam tomadas providências com medidas corretivas necessárias, inclusive eventuais obras de readequação do sistema de drenagem; além de estabelecer um prazo estimado para solução do problema.

Jova explicou que água de outras regiões, principalmente de chuvas, está direcionada para residências localizadas na via, ocasionando alagamentos, danos materiais e sérios transtornos aos moradores, e que isso evidencia possível falha na estrutura de drenagem urbana ou no direcionamento das águas pluviais, o que demanda análise técnica especializada.

“É uma situação que compromete diretamente a segurança, a salubridade e o direito à moradia digna, exigindo atuação imediata do Poder Público para identificação e correção do problema”, afirmou, cobrando adoção das providências cabíveis com a máxima urgência.

LIMPEZA

Outra solicitação à pasta de Infraestrutura se refere à realização de serviços de limpeza, capina, roçada e manutenção urbana na região localizada aos fundos do CEMEI Professora Hélia da Costa Reis, localizada na Rua José Fragelli, entre as ruas Paraíba e Ceará, no Bairro Nova Corumbá, ou mesmo notificações e fiscalizações aos proprietários de terrenos existentes na área.

Conforme relato de moradores, os terrenos localizados aos fundos do Centro de Educação Infantil estão tomados por mato alto e vegetação densa, situação que tem gerado risco à segurança das crianças, servidores da unidade e moradores do entorno, podendo favorecer a proliferação de insetos, animais peçonhentos e outras situações que comprometem a saúde pública e o bem-estar da comunidade e, pelo fato de estar nas proximidades de unidade de educação infantil, exige atenção redobrada do Poder Público quanto à manutenção e conservação do espaço.

TRÂNSITO

À Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá, o vereador reiterou ofício encaminhado anteriormente, visando estudo de viabilidade técnica para instalação de redutor de velocidade ou outro dispositivo adequado na Rua Minas Gerais, no trecho compreendido entre as ruas Cáceres e Oriental, no Bairro Cristo Redentor, visando combater excesso de velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres, moradores e condutores. Disse que a medida visa garantir maior segurança viária e organização do trânsito local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!