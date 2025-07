Moradores da zona rural de Corumbá terão dia de ações gratuitas

Divulgação

A população da zona rural de Corumbá será atendida neste sábado, 5 de julho, com uma série de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e educação. A ação faz parte dos programas “Saúde do Homem Rural” e “Saúde da Mulher Rural”, realizados pela Prefeitura de Corumbá em parceria com o Senar/MS, com apoio da Famasul e do Sindicato Rural local.

Outros serviços como corte de cabelo, maquiagem, esmaltação, alistamento militar, cadastramento no CadÚnico e no ID Jovem também estarão disponíveis. Na área da educação, a programação inclui palestras de saúde, campanhas ambientais e a divulgação de cursos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Para participar, os interessados devem levar documento de identidade e o cartão do SUS.

Mobilização nas comunidades

Para ampliar o alcance da ação, equipes da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar e da Produção Rural estiveram em comunidades como Porto Esperança, entrada do Carandazal, Passo do Lontra, Curva do Leque, Leilão Novo Horizonte e Porto da Manga. A mobilização visa garantir o acesso de moradores rurais a serviços essenciais, promovendo saúde preventiva e cidadania no campo.

