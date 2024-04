Moradores de Albuquerque recebem atendimento odontológico

Clóvis Neto, PMC

A Prefeitura de Corumbá leva no sábado, 06 de abril, as ações do programa ‘Saúde do Homem e da Mulher Rural’ aos moradores do distrito de Albuquerque. A estrutura para a prestação dos serviços será montada na Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque.

A partir das 08 horas vão ser oferecidos exames e consultas gratuitos nas especialidades de urologia, ginecologia, dermatologia, pediatria, oftalmologia e clínico geral. Desde o dia 02 de abril, está sendo oferecido atendimento odontológico gratuito na unidade móvel do programa ‘Sorrindo no Campo’, também instalada na sede da Escola Luiz de Albuquerque.

Os serviços são oferecidos numa parceria da Prefeitura de Corumbá com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar MS), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e Sindicato Rural de Corumbá.

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Cássio Augusto da Costa Marques, ressaltou que as parcerias são importantes para o Poder Público “tanto no ponto de vista de material, como no de recursos humanos. O sistema Famasul, através do Senar, dispõe de uma estrutura para atendimento à população da área rural muito bem estabelecido, não só parte relacionada à saúde, com o Programa ‘Saúde do Homem e da Mulher Rural’, mas também, com parte de assistência técnica. Temos mais 300 atendimentos técnicos, principalmente na área da agricultura familiar, onde o Senar atua em conjunto com técnicos da Prefeitura, no sentido de capacitação e preparação do produtor para desenvolver a sua atividade, ter renda e viabilidade da sua área produtiva”, frisou.

Luciano Leite, secretário-executivo de Produção Rural, destacou que o Município trabalha de forma constante com parcerias. “Começamos essa parceria em 2017 e atendemos várias sub-regiões da planície pantaneira de Corumbá. Atendemos na Fazenda Novo Horizonte; a comunidade da Manga; Passo do Lontra; Taquaral. Essa parceria na saúde para o homem e mulher do campo, junto com atendimento odontológico, através do Senar, Famasul e Sindicato Rural de Corumbá, tem o envolvimento das Secretarias Municipais de Saúde; de Assistência Social e Cidadania; além da Secretaria Desenvolvimento Econômico e Sustentável”, disse.

Diretora da Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque, Rosemeire Esteves dos Santos, afirmou que as ações têm impacto positivo para a comunidade daquele distrito. “Traz atendimento em outras áreas da medicina. Para nós, é de suma importância, porque os moradores não precisam se deslocar para cidade”.