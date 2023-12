Moradores de Corumbá ganham cinco ônibus zero km para o transporte coletivo

Renê Márcio Carneiro, PMC

Moradores de Corumbá podem contar com mais cinco ônibus novos para o transporte coletivo, da Viação Cidade Corumbá (VCC). A apresentação dos veículos aconteceu na quarta-feira, 13 de dezembro.

Os novos veículos vão substituir os ônibus com mais tempo de uso e rodagem. Todos são equipados com acessibilidade, entrada USB para passageiros e permitem maior ventilação interna.

O prefeito Marcelo Iunes acompanhou a apresentação dos veículos e destacou a importância para a população. "Com certeza esses ônibus vão oferecer mais conforto e segurança para os usuários", apontou.

O secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, também ressaltou a iniciativa da empresa e a melhoria do serviço oferecido aos munícipes. "Essa foi uma ação muito importante porque vai refletir diretamente na qualidade do transporte coletivo local. Isso mostra o respeito da empresa pelos passageiros e o compromisso da Administração com os munícipes", declarou o secretário.

A primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, também participou da apresentação da frota, realizada pouco antes da abertura do Jardim de Natal, no Centro de Corumbá.

Os 5 novos veículos são equipados com o sistema Euro 6, um conjunto de normas que regulamentam a emissão de poluentes para motores a diesel.

Nele, os caminhões e ônibus usam tecnologias para reduzir o hidrocarboneto e o óxido de nitrogênio, entre outros gases do efeito estufa, produzidos pela queima de combustível.