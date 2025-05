Moradores de Corumbá podem se vacinar contra a Influenza

Clóvis Neto, PMC

Toda a população corumbaense, com idade a partir de 6 meses pode se vacinar contra a gripe a partir desta terça-feira (13).

A ampliação do público alvo segue determinação da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), diante do aumento de casos e óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Mato Grosso do Sul, especialmente entre crianças e idosos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Corumbá conta com 8 mil doses da vacina contra Influenza e uma nova remessa do imunizante é esperada para a sexta-feira, dia 16. A Prefeitura de Corumbá informa que as doses da vacina estão disponíveis, a partir de hoje, em todas as unidades de saúde com salas de vacinação.

Confira abaixo o cronograma das unidades para esta semana.

CRONOGRAMA SEMANAL DA ROTINA NAS SALAS DE VACINAS ATÉ 16 DE MAIO DE 2025

Segunda a Sexta-feira

Dengue: para adolescentes de 10 a 14 anos

Influenza: liberada para toda a população

Horário de Funcionamento

07h30 às 10h30

13h30 às 16h30

ESF Angélica Anache - Bairro Vitória Régia

Atendimento no período vespertino

ESF Nova Corumbá - Bairro Kadwéus

15/05 - Fechado no período matutino (atendimento escolar)

ESF Padre Ernesto - Bairro Dom Bosco

Fechado toda a semana (matutino e vespertino)

ESF Ranulfo de Jesus - Bairro Aeroporto

Atendimento no período vespertino

13/05 e 16/05 - Fechado no período vespertino (atendimento escolar)

ESF Rosimeire Ajala - Bairro Centro (Beira Rio)

Manhã: somente Influenza

Tarde: Rotina e Influenza

13/05 - Fechado no período vespertino (atendimento escolar)

ESF Gastão de Oliveira - Bairro Maria Leite

Fechado no período vespertino – Atendimento escolar

ESF São Bartolomeu - Bairro Guarani

Fechado toda a semana (matutino e vespertino)

ESF Breno de Medeiros - Bairro Popular Nova

12/05 e 16/05 – Fechado o dia todo – Atendimento escolar

ESF Simone Flores - Bairro Guatós

14/05 e 16/05 – Fechado no período vespertino – Atendimento escolar

ESF Walter Victório - Bairro Cravo Vermelho

14/05 – Fechado matutino e vespertino

15/05 – Fechado no período matutino

ESF Popular Velha - Bairro Popular Velha

14/05 - Fechado no período matutino – Atendimento escolar

