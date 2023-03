Moradores de Corumbá podem solicitar isenção e taxa social para taxa do lixo'

Isenção e taxa social poderá ser solicitada / Divulgação

Os moradores em vulnerabilidade social de Corumbá poderão solicitar a isenção ou a taxa social para a taxa do lixo. Ainda há a opção de escolher a forma de pagamento da Taxa de Coleta, Remoção, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos (TRS).

A taxa do lixo começa a ser cobrada aos contribuintes da cidade, por isso, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, disponibilizou um canal eletrônico para que os munícipes possam solicitar as isenções ou taxas sociais.

O link está disponível no site da Prefeitura (www.corumba.ms.gov.br) e para acessá-lo, o cidadão precisa ter em mãos o número da unidade consumidora da conta de água. Após informar a matrícula, o usuário precisa conferir os dados que aparecem automaticamente e, em seguida, preencher o formulário online com o CPF do solicitante, nome e número de habitantes na residência.

Logo abaixo, no campo solicitação, é preciso clicar em “Solicitação de Isenção”; “Solicitação da taxa social”; ou na “Escolha a forma de cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos que deseja”. Também aparecem as opções “Revisão por alteração de consumo”; “Revisão de cálculo da taxa”; e “Outras solicitações”, mas essas só estarão disponíveis a partir de maio, após o lançamento da TRS.

Para fazer a solicitação de isenção, o munícipe deve anexar (tudo de forma online): documento com foto, última conta de água, comprovante do Cadastro Único (CadÚnico) - Folha resumo (V7); e comprovante de inscrição imobiliária. Já para solicitar a taxa social, além dos documentos já mencionados, é preciso enviar também a última conta de energia elétrica.

Para escolher a forma de cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, o interessado deve optar pela opção “Cobrança em guia específica” ou na “Cobrança mensal com a fatura de água”. Para o exercício 2023, a TRS só poderá ser parcelada mensalmente – com parcelas iguais e fixas – na cobrança em conta de água ou através de guias específicas.

Preenchida a opção desejada e anexados os documentos necessários, basta o munícipe clicar em enviar formulário. O sistema ainda disponibilizana tela o apoio de técnicos pelo Whatsapp e pelo Helpdesk, além de permitir que o contribuinte acompanhe o histórico de todas as solicitações feitas por ele.

A Lei Federal Nº 14.026

Conhecida como o “Novo Marco do Saneamento Básico” –estabelece que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços. Diante disso, foi instituída pela Lei Complementar Nº 317, aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Marcelo Iunes em dezembro de 2022, aTaxa de Coleta, Remoção, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Corumbá que começará a ser cobrada no mês de maio.