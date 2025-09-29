Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 13:26

Polícia

Moradores detêm homem após invasão de residência em Ladário

Caso aconteceu em uma residência na Rua Almirante Barroso, região central de Ladário

Da redação

Publicado em 29/09/2025 às 09:42

Divulgação/ PM

Um homem de 35 anos foi contido por moradores após invadir uma residência na Rua Almirante Barroso, região central de Ladário. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (26), e mobilizou a Polícia Militar, acionada via Copom.

Segundo relatos, o suspeito, conhecido na região por envolvimento em furtos, entrou na casa de uma moradora quando foi surpreendido por familiares e vizinhos, que o seguraram até a chegada da equipe policial. Durante a abordagem, foi constatado que o autor apresentava escoriações corporais.

O comunicante, responsável pelo imóvel, manifestou interesse em representar criminalmente contra o invasor. Diante da situação, o homem e as vítimas foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais.

A Polícia Militar reforçou orientações para reduzir o risco de invasões e furtos, como instalar sistemas de segurança, manter residências trancadas, evitar deixar objetos de valor visíveis, investir em iluminação externa, fortalecer a rede de vigilância comunitária e acionar o 190 em caso de atitudes suspeitas.

