Moradores detêm homem após invasão de residência em Ladário

Divulgação/ PM

Um homem de 35 anos foi contido por moradores após invadir uma residência na Rua Almirante Barroso, região central de Ladário. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (26), e mobilizou a Polícia Militar, acionada via Copom.



Segundo relatos, o suspeito, conhecido na região por envolvimento em furtos, entrou na casa de uma moradora quando foi surpreendido por familiares e vizinhos, que o seguraram até a chegada da equipe policial. Durante a abordagem, foi constatado que o autor apresentava escoriações corporais.



O comunicante, responsável pelo imóvel, manifestou interesse em representar criminalmente contra o invasor. Diante da situação, o homem e as vítimas foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais.



A Polícia Militar reforçou orientações para reduzir o risco de invasões e furtos, como instalar sistemas de segurança, manter residências trancadas, evitar deixar objetos de valor visíveis, investir em iluminação externa, fortalecer a rede de vigilância comunitária e acionar o 190 em caso de atitudes suspeitas.

