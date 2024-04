Moradores do distrito de Albuquerque terão exames e consultas grátis

PMC

Moradores do distrito de Albuquerque, de Corumbá, recebem no sábado, 06 de abril, as ações do programa ‘Saúde do Homem e da Mulher Rural’. A partir das 7h, vão ser oferecidos exames e consultas gratuitos nas especialidades de urologia, ginecologia, dermatologia, pediatria, oftalmologia e clínico geral.

A estrutura, para a prestação dos serviços será montada, na Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque.

Parceria da Prefeitura de Corumbá com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar MS), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e Sindicato Rural de Corumbá, a iniciativa já promove – desde o dia 02 de abril – atendimento odontológico gratuito na unidade móvel do programa ‘Sorrindo no Campo’, também instalada na sede da Escola Luiz de Albuquerque.

O programa ‘Saúde do Homem Rural’ tem como objetivo gerar oportunidades de educação para a promoção da saúde e prevenção de doenças de homens do meio rural, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida; além de contribuir para a mudança e melhoria das condições de vida e saúde integral das mulheres do meio rural, com ações de educação em saúde e ampliação do acesso aos serviços disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com Secretarias de Saúde Secretarias de Saúde e Prefeituras.