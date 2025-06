Moradores recebem orientações sobre avistamentos de onças em Corumbá

Divulgação

Dando continuidade às ações de prevenção e conscientização, a Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal (GPBEA), da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), promoveu nesta terça-feira (5) uma nova ação educativa na região do Mirante da Capivara, em Corumbá.

A iniciativa teve como principal objetivo orientar moradores sobre o que fazer diante de avistamentos ou suspeitas de presença de onças em áreas próximas à zona urbana. As equipes visitaram residências nos arredores do mirante, levando informações sobre o comportamento desses felinos, medidas de segurança e os canais oficiais para acionar apoio em caso de risco.