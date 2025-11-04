Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 15:38

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Morre Elias Tanus, o 'Jaguarman', guia e amante das onças-pintadas no Pantanal

Elias era reconhecido por sua dedicação à preservação do bioma e pelo entusiasmo ao apresentar o Pantanal a turistas do Brasil e do exterior

Da redação

Publicado em 04/11/2025 às 10:57

Atualizado em 04/11/2025 às 14:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo Pessoal

Conhecido pelo apelido de “Jaguarman”, o guia Elias Tanus, de 49 anos, morreu na segunda-feira (3), vítima de infarto fulminante, no Pantanal sul-mato-grossense, região que escolheu para viver e trabalhar. Amante da natureza e, especialmente, dos felinos como a onça-pintada, Elias era reconhecido por sua dedicação à preservação do bioma e pelo entusiasmo ao apresentar o Pantanal a turistas do Brasil e do exterior.

Conforme o portal Mídiamax, Elias Tanus tinha formação e carreira de destaque como chef de cozinha, profissão que lhe rendeu prêmios e viagens. No entanto, foi ao retornar às origens pantaneiras que ele se reencontrou consigo mesmo. Inspirado pela lembrança do primeiro avistamento de uma onça-pintada, ainda aos cinco anos de idade, decidiu trocar a rotina das cozinhas pelos campos e matas. Assim nasceu o “Jaguarman”, figura carismática que encantava visitantes ao narrar, em português e no inglês improvisado, as belezas e mistérios do Pantanal.

Atualmente, Elias trabalhava na Pousada Santa Clara, onde guiava safáris fotográficos, cavalgadas e caminhadas noturnas pela Estrada Parque. Sua orientação era sempre firme e bem-humorada:

“Mantenha distância segura”, dizia ao conduzir turistas durante avistamentos de onças.

Colegas e amigos lamentaram profundamente a perda. A amiga Thais Guenka, de 38 anos, descreveu Elias como uma presença constante e inspiradora.

“O Elias – ou o Jaguarman – era um amante da natureza e dos animais. Sempre alegre, mandando mensagens positivas. Ele tinha uma espiritualidade além do comum e se foi fazendo o que mais gostava: cuidando da natureza".

Segundo Thais, Elias tinha um irmão gêmeo, com quem planejava uma grande festa para comemorar os 50 anos.

A colega de trabalho Flávia Claro Barbosa, de 44 anos, que conviveu com ele na pousada, também se emocionou ao lembrar do amigo.

“É uma perda imensurável. Trabalhamos juntos desde 2019 e criamos uma grande amizade. Estou arrasada. O Elias era alegre, prestativo e amava o Pantanal”.

O corpo de Elias foi retirado na manhã desta terça-feira (4) e encaminhado para perícia em Corumbá, a cerca de 415 quilômetros de Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Jovem de 18 anos sofre grave acidente de trabalho no Pantanal

• Aquidauanense levará produto do Pantanal ao COP 30

• Homem ferido a faca é resgatado de helicóptero no Pantanal

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Ação conjunta combate perturbação do sossego em Ladário

Ocorrência

Mulher de 22 anos se machuca em acidente de moto em Corumbá

Ocorrência

Bombeiros cortam árvore caída sobre casa em Corumbá

Trio é preso por desvio e venda de materiais da Prefeitura de Corumbá

Bombeiros controlam incêndio em veículo no centro de Corumbá

Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá

Polícia

Bombeiros controlam incêndio em veículo no centro de Corumbá

Publicidade

Ocorrência

Bombeiros cortam árvore que caiu sobre casa durante forte chuva em Corumbá

ÚLTIMAS

Educação

Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

Inscrições devem ser feitas pelo Sistema BNI até sexta-feira

Polícia

Operação apreende drogas e conduz suspeitos em Paraíso das Águas

Investigação resultou na apreensão de maconha, cocaína e material usado para tráfico

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo