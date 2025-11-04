Morre Elias Tanus, o 'Jaguarman', guia e amante das onças-pintadas no Pantanal

Arquivo Pessoal

Conhecido pelo apelido de “Jaguarman”, o guia Elias Tanus, de 49 anos, morreu na segunda-feira (3), vítima de infarto fulminante, no Pantanal sul-mato-grossense, região que escolheu para viver e trabalhar. Amante da natureza e, especialmente, dos felinos como a onça-pintada, Elias era reconhecido por sua dedicação à preservação do bioma e pelo entusiasmo ao apresentar o Pantanal a turistas do Brasil e do exterior.



Conforme o portal Mídiamax, Elias Tanus tinha formação e carreira de destaque como chef de cozinha, profissão que lhe rendeu prêmios e viagens. No entanto, foi ao retornar às origens pantaneiras que ele se reencontrou consigo mesmo. Inspirado pela lembrança do primeiro avistamento de uma onça-pintada, ainda aos cinco anos de idade, decidiu trocar a rotina das cozinhas pelos campos e matas. Assim nasceu o “Jaguarman”, figura carismática que encantava visitantes ao narrar, em português e no inglês improvisado, as belezas e mistérios do Pantanal.



Atualmente, Elias trabalhava na Pousada Santa Clara, onde guiava safáris fotográficos, cavalgadas e caminhadas noturnas pela Estrada Parque. Sua orientação era sempre firme e bem-humorada:



“Mantenha distância segura”, dizia ao conduzir turistas durante avistamentos de onças.



Colegas e amigos lamentaram profundamente a perda. A amiga Thais Guenka, de 38 anos, descreveu Elias como uma presença constante e inspiradora.



“O Elias – ou o Jaguarman – era um amante da natureza e dos animais. Sempre alegre, mandando mensagens positivas. Ele tinha uma espiritualidade além do comum e se foi fazendo o que mais gostava: cuidando da natureza".



Segundo Thais, Elias tinha um irmão gêmeo, com quem planejava uma grande festa para comemorar os 50 anos.



A colega de trabalho Flávia Claro Barbosa, de 44 anos, que conviveu com ele na pousada, também se emocionou ao lembrar do amigo.



“É uma perda imensurável. Trabalhamos juntos desde 2019 e criamos uma grande amizade. Estou arrasada. O Elias era alegre, prestativo e amava o Pantanal”.



O corpo de Elias foi retirado na manhã desta terça-feira (4) e encaminhado para perícia em Corumbá, a cerca de 415 quilômetros de Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!