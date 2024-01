Morte de criança atropelada por ônibus gera comoção em MS

Divulgação

A morte de Kemilly Gabrielly da Costa Benitez, de 11 anos, atropelada por um ônibus na segunda-feira, 8, em Corumbá, causou comoção em uma homenagem que a escola em que ela estudava fez no Facebook.

“É com pesar que comunicamos o falecimento da nossa aluna Kemilly Gabrielly da Costa Benitez, vítima do acidente com um ônibus na última segunda-feira (8). Nossos sentimentos à família”, dizia a publicação.

Acidente

Kemilly Gabrielly da Costa Benitez, de 11 anos, foi atropelada por um ônibus, na segunda-feira, 8, enquanto brincava de bicicleta com uma amiga, em Corumbá.

A menina estava na companhia de uma amiga andando de bicicleta quando foi atingida pelo veículo e arrastada pela Rua Sete de Setembro, no Loteamento Pantanal.

Ela foi internada na Santa Casa da cidade, com fraturas expostas e politrauma, passou por cirurgia, mas não resistiu, e morreu na noite de quarta-feira, 10.