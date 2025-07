Moto furtada é recuperada após tentativa de assalto em Ladário

Uma tentativa de roubo a um entregador de pizza, registrada na noite da última quarta-feira (16), no bairro Almirante Tamandaré, em Ladário, levou a Polícia Militar à recuperação de uma motocicleta furtada dias antes.



De acordo com a PM, por volta das 23h30, dois suspeitos tentaram abordar o entregador, mas a vítima conseguiu fugir. Durante a fuga, os autores tiveram uma pane mecânica na moto que usavam e abandonaram o veículo, fugindo a pé para um matagal.



No local, os policiais identificaram que a motocicleta havia sido furtada no último dia 13 de julho, nas proximidades do Bar do Magrinho. O proprietário do veículo já havia registrado boletim de ocorrência relatando o desaparecimento.



A moto foi apreendida e levada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe e devolução ao dono. A PM reforçou a importância da colaboração da comunidade com denúncias anônimas pelos telefones 190 ou 181, além de recomendar o uso de rastreadores em veículos para facilitar ações de recuperação.

