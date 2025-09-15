Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 12:07

Polícia

Moto furtada em 2023 é encontrada pela PM em Corumbá

Motocicleta havia sido furtada em Campo Grande

Da redação

Publicado em 15/09/2025 às 09:59

Atualizado em 15/09/2025 às 10:02

Divulgação/ PM

Uma motocicleta Honda CG 125 Fan, furtada em Campo Grande em 2023, foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada de domingo, 14 de setembro, durante ação do 6º Batalhão em Corumbá.

A equipe de Rádio Patrulha chegou até a Rua Eugênio Cunha, no bairro Universitário, após receber denúncia anônima. No local, os policiais encontraram o veículo e, com apoio do COPOM, confirmaram que se tratava de produto de furto/roubo.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram concentrados os procedimentos legais.

O 6º BPM destacou que denúncias feitas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia 181 têm auxiliado de forma significativa na recuperação de veículos furtados ou roubados, reforçando a importância da colaboração da população no combate aos crimes patrimoniais.

Leia Também

