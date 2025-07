Motocicleta é destruída por incêndio no centro de Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Na noite de quarta-feira (9), por volta das 20h25, uma motocicleta estacionada na Rua 13 de Junho, entre as ruas 7 de Setembro e XV de Novembro, no centro de Corumbá, foi completamente destruída por um incêndio.



A equipe de combate a incêndio foi acionada e utilizou cerca de 300 litros de água para extinguir as chamas. Segundo relato do proprietário, que chegou ao local logo após o controle do fogo, há suspeita de que o incêndio possa ter sido provocado de forma criminosa, já que o veículo havia sido estacionado há algum tempo.

