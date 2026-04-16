Motociclista de 18 anos fica ferida em colisão com carro no bairro Cristo em Corumbá

Divulgação

Uma jovem de 18 anos ficou ferida na noite de quarta-feira (15), após colidir com um veículo na Rua São Paulo, no bairro Cristo, em Corumbá. O acidente foi registrado por volta das 19h30.

A guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, a equipe encontrou a condutora da motocicleta sentada ao solo, consciente e orientada, negando perda de consciência.

Durante a avaliação secundária, foram identificadas escoriações em membros inferiores (pernas), corte e uma laceração na mão esquerda. A equipe realizou a limpeza do ferimento e curativo compressivo. A vítima não apresentava outras queixas, negando dores nas regiões cervical, torácica e abdominal.

Após o atendimento pré-hospitalar, a paciente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica plantonista, sem intercorrências durante o transporte.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do uso de equipamentos de segurança, fundamental para a proteção dos motociclistas e redução da gravidade de lesões em acidentes. O capacete, em especial, é essencial para prevenir traumas mais graves na cabeça e na face.

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