11 de Dezembro de 2025 • 14:49

Trânsito

Motociclista de 20 anos se fere após colisão com caminhão em Corumbá

Acidente aconteceu na Rua Cuiabá, entre as ruas Barão de Melgaço e Cáceres

Da redação

Publicado em 11/12/2025 às 11:55

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão por volta das 7h desta quinta-feira (11), na Rua Cuiabá, entre as ruas Barão de Melgaço e Cáceres, em Corumbá. Segundo informações, o jovem abalroou a lateral do caminhão e caiu logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros Militar, em apoio ao SAMU, realizou os primeiros socorros no local. A vítima apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e recebeu estabilização antes de ser transportada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da direção defensiva e da atenção no trânsito, especialmente nos horários de maior circulação de veículos.

