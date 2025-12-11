Motociclista de 20 anos se fere após colisão com caminhão em Corumbá

Acidente aconteceu na Rua Cuiabá, entre as ruas Barão de Melgaço e Cáceres
Divulgação/ Bombeiros
Um motociclista de 20 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão por volta das 7h desta quinta-feira (11), na Rua Cuiabá, entre as ruas Barão de Melgaço e Cáceres, em Corumbá. Segundo informações, o jovem abalroou a lateral do caminhão e caiu logo em seguida.
O Corpo de Bombeiros Militar, em apoio ao SAMU, realizou os primeiros socorros no local. A vítima apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e recebeu estabilização antes de ser transportada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
O Corpo de Bombeiros reforça a importância da direção defensiva e da atenção no trânsito, especialmente nos horários de maior circulação de veículos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Corumbá
Segundo o relato do casal, a caminhonete havia sido adquirida na manhã do mesmo dia, em Campo Grande
Saúde
Medida vigora por um período de 120 dias
40 alunos
O evento foi realizado ontem (9) e reuniu familiares, convidados e autoridades, seguido de um jantar de confraternização
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS